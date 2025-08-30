El Sercla evita cinco huelgas en Málaga durante el primer semestre

La actuación del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha logrado en el primer semestre de 2025 concluir con acuerdo 14 conflictos laborales colectivos tramitados de forma efectiva, permitiendo así evitar cinco huelgas que suponen 6.520 horas de trabajo recuperadas en Málaga.

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Carmen Sánchez Sierra, ha remarcado "la contribución de este útil instrumento de diálogo y negociación a la mejora de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo en la provincia".

Las cinco huelgas evitadas en estos seis meses del año habrían afectado a 415 personas trabajadoras de empresas concesionarias que prestan servicios públicos en distintas administraciones en los sectores de la limpieza, recogida de residuos, servicios sociales y ayuda a domicilio.

Los acuerdos alcanzados con apoyo del servicio de conciliación-mediación del Sercla han permitido avanzar en las negociaciones entre la parte social y la empresarial para solucionar sus divergencias, pactando medidas concretas relativas a la gestión de turnos de trabajo, reducción de la jornada anual de trabajo, pluses o aumento progresivo de salarios y de plantillas, entre otras cuestiones.

De enero a junio de 2025 se han recibido en la sede Sercla de la provincia de Málaga un total de 84 expedientes de mediación de carácter colectivo, habiéndose reducido en un 12,5% el número de expedientes registrados con respecto al mismo período del año pasado.

Los expedientes presentados abarcan a 233 empresas que representan a 17.428 trabajadores. Como acuerdos más significativos durante el primer semestre de 2025 han destacado, por un lado, las distintas sesiones de mediación que lograron alcanzar un acuerdo entre la empresa y los trabajadores del Centro de Emergencias 112 en la provincia de Málaga.

Por otra parte, han destacado que los acuerdos alcanzados en el Sercla que evitaron la huelga del personal que presta servicios en la planta de tratamiento de residuos urbanos en la planta de Antequera, así como la huelga del personal de la empresa pública de recogida de residuos en la ciudad de Ronda.

En relación con conflictos individuales, en el primer semestre del año 2025 se han presentado ante el Sercla un total de 529 expedientes, habiendo aumentado ligeramente con respecto al año anterior, siendo Málaga la primera provincia andaluza en número de expedientes presentados por delante de Sevilla y Cádiz, suponiendo el 33% de expedientes de la región. Del total de expedientes, se han tramitado efectivamente 405, estando en tramitación otros 117.

En siete expedientes no se ha llegado a celebrar la mediación por desistimientos o incomparecencias, y el porcentaje global de avenencias se situó en un 19,88% de los asuntos.

Tramitación

El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), que gestiona el Sercla, inició en marzo de 2020 un sistema de mediación online pionero que se ha generalizado desde octubre de 2021 en todos los conflictos, y que incluso ha propiciado la firma de convenios colectivos negociados por completo por videoconferencia.

En concreto, en la provincia de Málaga, la comparecencia online continúa siendo la opción elegida en un 90% de los conflictos de las 405 mediaciones celebradas en este semestre, teniendo en cuenta tanto los conflictos individuales como los colectivos.

En el caso de los conflictos colectivos, de un total de 84 presentados, 16 han sido solicitados presenciales; por otro lado, en los conflictos individuales se solicitó encuentros presenciales en 26 ocasiones, de un total de 529, por lo que el porcentaje de comparecencias on line alcanza en este caso, el 95%.

El Sercla se creó en 1996 por un Acuerdo Interprofesional entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de nuestra Comunidad Autónoma.

Está adscrito al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, conformado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT-A), Comisiones Obreras de Andalucía (CCOO-A) y la propia Junta de Andalucía, con integración administrativa en la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Este sistema, han recordado, se crea con un triple objetivo: evitar la judicialización excesiva de la conflictividad laboral, favorecer la autonomía colectiva y sus medios propios de solución. Además, cuenta con sedes en todas las provincias andaluzas a través del apoyo material de las delegaciones territoriales de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.