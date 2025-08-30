Movilidad
Un AVE de Málaga a Madrid suma más de seis horas de retraso por la acumulación de varias incidencias
El tren tuvo que pararse en Puertollano al ser uno de los afectados por la suspensión de la circulación por el incendio de otro AVE que hacía la ruta Almería-Madrid y cuando pudo reanudar la marcha, tuvo que asumir el cambio de maquinista, que había terminado su jornada sin llegar al destino
EP
Un AVE que partió en la mañana de este sábado de Málaga hacia Madrid, donde tenía que haber llegado poco antes de las 15.00 horas, no ha llegado a su destino hasta las 21.00 horas, tras sufrir una serie de incidencias que ha provocado la acumulación de un retraso de más de seis horas.
La última de esas incidencias ha sido el descanso reglamentario del maquinista, que ya había terminado su jornada laboral sin haber llegado a destino, lo que ha motivado su sustitución por otro maquinista, según ha explicado la tripulación a los viajeros del tren y ha confirmado Renfe a Europa Press.
El tren salió de Málaga a las 11.59 horas pero a las 14.00 tuvo que pararse en la estación de Puertollano debido a la suspensión de la circulación entre Puertollano y Calatrava por un conato de incendio en el coche de cola de otro tren precedente que hacía la ruta Almería-Madrid.
Posteriormente se demoró otros 50 minutos en ese tramo, ya que se estaba realizando el transbordo del tren afectado por ese conato de incendio a otro convoy.
Finalmente, en Ciudad Real se detuvo por ese fin de jornada del maquinista y tuvo que esperar a que llegase otro maquinista suplente.
A las 20.42 horas le quedaban unos 20 minutos para llegar a Atocha, donde tenía que haber llegado más de seis horas antes.
El tren Almería-Madrid del incendio tuvo que ser evacuado por la Guardia Civil, mientras los bomberos trabajaban en la extinción del incendio.
