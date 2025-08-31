El centro de San Juan de Dios pide más ayuda de las administraciones

El Centro de Acogida que la Orden de San Juan de Dios tiene en el Centro Histórico de Málaga necesita que aumente la colaboración de las administraciones públicas, para que pueda seguir prestando su servicio.

Fuentes de San Juan de Dios señalan que este centro, fundando en 1991 en la plaza de San Juan de Dios, en el Centro Histórico de Málaga, está a tope y con listas de espera y, en la actualidad, la orden religiosa debe afrontar en solitario el 40 por ciento de los gastos.

El resto se financia gracias al IRPF, una ayuda del Ayuntamiento de Málaga, una pequeña ayuda de la Junta de Andalucía y lo que ingresan por donaciones; además de los llamados ‘bienhechores’ que colaboran con cuotas periódicas, así como la tienda solidaria anexa.

Fuentes de San Juan de Dios señalan las dificultades económicas para un servicio que en Málaga resulta esencial, y que cada semana atiende a 80 usuarios, entre personas sin hogar acogidas en el centro y el servicio de higiene, lavandería y vestuario para los sin techo.

Como señalan las mismas fuentes, la orden religiosa atiende a las personas sin hogar con unos «criterios absolutos de dignidad» que incluye vestimenta, alimentación, cuidados, la presencia de trabajadores sociales, asesoramiento para la reinserción laboral; «y a los profesionales hay que pagarlos».

El comedor del Centro Acogida San Juan de Dios / Daniel Pérez

En este sentido, también ha descendido el número de bienhechores; en muchos casos, personas implicadas con el centro de acogida desde su inauguración; pero que con el paso de tiempo fallecen y no hay reemplazo. Por todos estos motivos, ven necesario que aumente la colaboración de administraciones como la Junta y el Ayuntamiento de Málaga.

Más personas sin hogar

Como explican, en la actualidad el centro de acogida trabaja en un contexto en el que «Málaga está de moda, también para las personas sin hogar», lo que ha hecho que aumente su número y, al mismo tiempo, hay una crisis habitacional que dificulta encontrarles un lugar para vivir.

Esto último provoca que vaya subiendo el tiempo de estancia en el centro: el 71% ya supera los dos meses, según datos de octubre de 2024.

Como informa Sergio Cubero, trabajador social del centro, la lista de espera ha ido en aumento en los últimos años. En la actualidad, destaca, el servicio de alojamiento -hay 33 plazas en el centro de acogida, más 7 plazas en pisos- cuenta con una media de unas 40 personas a la espera de sitio.

Centro Acogida San Juan de Dios / Daniel Pérez

Con respecto al servicio de higiene, lavandería y vestuario una persona sin hogar puede esperar hasta «una semana» para poder ducharse. «Nos gustaría dar más servicios de ducha pero no damos abasto», indican fuentes de la orden.

Por otra parte, entre las personas sin hogar que acoge el centro la evolución muestra un perfil preocupante: si en abril de 2023 el 67% eran desempleados sin ingresos, el porcentaje se ha desplomado hasta el 41,9% en octubre de 2024; lo que significa que ya son mayoría las personas que cuentan con un empleo o que reciben el Ingreso Mínimo Vital.

«Cada vez hay más personas con trabajo, la mayoría con sueldos precarios de la hostelería, o con alguna ayuda del Estado que vienen aquí porque no pueden encontrar una vivienda», indican fuentes de la orden.

Sergio Cubero subraya la dificultad para encontrarles una vivienda o una habitación en pisos compartidos, no solo en Málaga y la Costa, cada vez en más zonas de la provincia. A este respecto, destaca que los alquileres están subiendo mucho en municipios conectados por tren con la capital como Álora, Pizarra o Antequera; pero también en Ronda.

Suscríbete para seguir leyendo