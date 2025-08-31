Una persona hospitalizada por inhalar humo tras un incendio en Carretera de Cádiz

Una persona ha sido trasladada en la tarde de este domingo a un centro hospitalario por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda en Málaga capital.

Según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en un mensaje en redes sociales, los efectivos de los bomberos han intervenido en la extinción del incendio, que se ha registrado en la terraza de una vivienda en calle Garcerán, en el distrito Carretera de Cádiz.

Hasta el lugar se han desplazado dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero procedentes de los parques Central (Martiricos) y Las Pirámides. También han acudido los servicios sanitarios del 061, que han trasladado a una persona a un centro hospitalario por la inhalación de humo.