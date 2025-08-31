Estos son los mejores planes 'low cost' para disfrutar en Málaga del final del verano

Muchos malagueños, turistas y visitantes han estado disfrutando de la Feria de Málaga la semana pasada, ya sea visitando las casetas del Real, montando en los carricoches del recinto ferial o bailando al ritmo de los verdiales en el Centro. Pero, aunque las fiestas fueron muy divertidas para los ciudadanos, una de las mayores críticas que ha tenido la Feria este año ha sido el aumento de los precios, por lo que las carteras de muchas personas se vieron afectadas, y no todas habrán podido recuperarse aún.

Sin embargo, eso no significa que los malagueños tengan que quedarse en sus casas durante el resto del verano sin salir para pasarlo bien. Existen diversos planes 'low cost' o 'anticrisis' accesibles para todo tipo de bolsillos y que permiten disfrutar de un día de ocio en Málaga sin sacrificios económicos.

Avistamiento de aves

Para los aficionados a la ornitología o para aquellas personas que, simplemente, disfrutan cuando están rodeados de naturaleza, un plan divertido y enriquecedor por igual puede ser practicar el avistamiento de aves. Un lugar muy recomendable para probar esta actividad es el Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce, situado en el oeste de la ciudad de Málaga, ya que en él se encuentra el Observatorio de aves marinas, desde el cual se pueden contemplar una amplia diversidad de especies de pájaros.

Flamenco en vuelo mostrando los colores rosa, blanco y negro / Huberto García / Junta de Andalucía

Este Paraje, que entró en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Renpa) en 1989, ejerce de lugar de descanso y alimentación para algunas especies migratorias -tanto para las que viajan por el interior como por la costa-, por lo que se trata de un lugar idóneo para practicar la observación de aves, ya sea solo o en compañía. El flamenco, el pato cuchara, el pájaro moscón o el búho campestre son algunos ejemplos de especies que frecuentan los distintos puntos de este lugar que se puede visitar sin coste.

Actividades culturales y ocio

La ciudad de Málaga cuenta con múltiples eventos y actividades culturales y de ocio pensados para sus habitantes y visitantes. Estos planes suelen ser temporales, por lo que, a diferencia de otras propuestas, estos se desarrollan a fechas y horas específicas.

Una de las actividades programadas para los primeros días de septiembre es la representación de una obra de teatro pensada para el público infantil. ‘La dama ya no es boba' se representará el viernes, 5 de septiembre, a las 20.00 horas en el Teatro del Centro de Servicios Sociales, en la Calle Maestro Usandizaga. El acceso para disfrutar de la obra será gratuito.

Otro plan cultural para el primer fin de semana de septiembre puede ser ver la salida procesional de la Virgen del Carmen de la Junta de los Caminos. Esta procesión, que comenzará el viernes, 5 de septiembre, a las 20.00 horas, recorrerá las calles del Distrito 10, Puerto de la Torre, y concluirá en la Iglesia de los Dolores a las 01.00 horas del sábado, 6 de septiembre. Ese sábado, también a las 20.00 horas y en las calles del Distrito 10, Puerto de la Torre, se realizará un rosario vespertino de la Virgen de la Junta de los Caminos, y concluirá en la Iglesia de los Dolores a medianoche.

Procesión de la Virgen del Carmen en Junta de los Caminos / Eduardo Nieto

Por otra parte, en Churriana, tendrá lugar el sábado, 20 de septiembre, la octava edición de La Noche se hace Arte, un evento cultural gratuito que llenará las calles del distrito con más de 20 actividades y talleres artísticos. La programación está pensada para todos los públicos, y comenzará con la bienvenida a las 19.30 horas. A las 23.00 horas, tendrá lugar el concierto final de la edición.

Parque del Morlaco

Para los amantes de la naturaleza, el Parque Forestal el Morlaco es una de las opciones de ocio más interesantes. Esta joya natural, con una superficie de 161.720 metros cuadrados, es un pulmón verde para la ciudad de Málaga, y es perfecta para disfrutar de actividades al aire libre con la familia o los amigos, como senderismo, ciclismo, o incluso deportes de riesgo como BMX. Lo mejor de este lugar: está abierto desde las 08.00 horas hasta las 10 de la noche, y se puede acceder de forma gratuita.

Este lugar se ubica entre las zonas residenciales de Cerrado de Calderón, Parque Clavero, y el barrio del Morlaco, y cuenta con múltiples infraestructuras y espacios diferentes pensados diferentes necesidades, como pueden ser dos miradores, que ofrecen impresionantes vistas de la ciudad, o parques caninos, separados en dos recintos: Uno para perros de hasta 10 kilos, y otro para los demás.

También cuenta con una fuente de agua potable para personas y animales, y se sitúa junto a una zona de ocio infantil. Además, el parque cuenta con mesas, bancos y papeleras, perfectas para hacer alguna pausa, beber algo y mantener el lugar limpio.

Panorámica desde el aire del parque forestal de El Morlaco. / La Opinión

La flora del parque está formada, principalmente, por un denso bosque de pino carrasco, con poca presencia de arbustos, aunque sí que se pueden ver ejemplares de cipreses y eucaliptos, entre otros árboles. En cuanto a la fauna que se puede observar, es muy abundante la ardilla roja, el erizo común o el camaleón, además de otros animales como la aguililla calzada o el jilguero.

Museos de Málaga

Para los malagueños y visitantes que disfrutan al aprender cosas nuevas o aprecian el arte y la historia en sus múltiples facetas, Málaga cuenta con una amplia variedad de museos y centros culturales que se pueden visitar de manera gratuita. Uno de estos lugares es el Museo de Málaga, ubicado en la Plaza Aduana. El centro está abierto durante todo el mes de septiembre desde las 9 de la mañana hasta las 21.00 horas, aunque no abre los lunes. Se trata de un museo que alberga más de 15.000 piezas artísticas y objetos arqueológicos. Algunas obras singulares incluidas en su colección son el mosaico del Nacimiento de Venus o la cabeza de Musa de Churriana.

El Museo de Málaga alberga más de 15.000 piezas. / L.O.

Otro museo que se puede visitar de manera gratuita es el Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM), que, salvo los lunes, abre todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y se puede visitar sin coste. Es un sitio pensado para poner en valor el Patrimonio Municipal histórico-artístico y acercarlo a la sociedad. El MUPAM, situado en el Paseo de Reding, alberga, de forma permanente, 94 obras, que abarcan, separados por salas, diferentes periodos de Málaga. El recorrido comienza por el periodo comprendido entre los siglos XV y XVIII, desde que Málaga se incorpora al reino castellano aragonés. La segunda sala está dedicada al siglo XIX, y recrea el primer museo municipal que creó el Consistorio y, finalmente, la última sala hace un recorrido por artistas del siglo XX. Por otro lado, este museo también acoge regularmente actividades como exposiciones temporales o talleres didácticos.

Y un tercer lugar de relevancia cultural en la ciudad es el Teatro Romano de Málaga. Este lugar situado en calle Alcazabilla también abre todos los días -salvo los lunes- desde las 10 de la mañana hasta las 18.00 horas, y es de acceso gratuito. Se trata del principal vestigio conservado de la presencia romana en la ciudad, y fue construido en los primeros años del siglo I después de Cristo. Aunque el valor histórico y cultural de este teatro romano es envidiable, también se trata de las visitas de ocio más cortas que ofrece la Málaga, por lo que este plan es perfecto para combinarlo con otros de duración parecida.

Sendero de las cascadas

Después de la semana de Feria, a algunas personas les puede apetecer un cambio de aires y hacer planes al aire libre. Por ello, muchos personas practican senderismo de forma habitual, y una de las rutas más llamativas es la que ofrece el Sendero de las cascadas. Se trata de una ruta ubicada en el Parque Nacional Sierra de las Nieves, en Tolox, y es perfecta para las personas experimentadas en senderismo o que, al menos, ya hayan tenido un acercamiento a la actividad, dado que, en ciertos tramos, el camino puede volverse un poco más complicado. Además, es recomendable ir con botas de montaña y con algo de comer y beber, puesto que recorrerla al completo puede llevar unas 3 horas.

El Sendero de las cascadas cuenta con aguas cristalinas y unas vistas impresionantes. / AYUNTAMIENTO DE TOLOX

Se trata de una ruta circular en la que, como hace alusión su nombre, los visitantes se podrán encontrar cascadas por el camino. Para algunos visitantes de este sendero, la mejor opción es plantear una ruta que finalice donde están gran parte de las cascadas, para así tomarse el camino como un desafío y las hermosas vistas del final como recompensa. De hecho, esta zona repleta de cascadas y agua es una de las favoritas para disfrutar el día, dado que los visitantes del sendero pueden refrescarse y bañarse allí, además de merendar en las orillas. Eso sí, al tratarse de una ruta ubicada en plena naturaleza, es responsabilidad de todos sus visitantes no tirar envases ni basuras en ella para mantenerla limpia.