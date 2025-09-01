Aurelio Rojas, cardiólogo malagueño: "Si tienes alguno de estos signos en tu cuerpo, podrías tener colesterol genético alto sin saberlo"

En muchas ocasiones, a pesar de que los ciudadanos se encuentren en plena forma, el cuerpo da señales de que algo no ocurre como debería y que es necesario controlar ciertos aspectos para mantener una buena salud. Es lo que ocurre con los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, también conocida como colesterol genético alto, y que lo desconocen, cuyos efectos provocan una serie de signos visibles que muestran esta problemática.

Así lo ha dado a conocer el cardiólogo malagueño Aurelio Rojas, que ha asegurado al respecto: "Si tienes alguno de estos signos en tu cuerpo, podrías tener colesterol genético alto sin saberlo". Entre estos aspectos, destaca los llamados 'xantelasmas', unas pequeñas protuberancias de color amarillento localizadas en la piel de los párpados, cerca del lagrimal.

A esto se suma el arco corneal precoz, un anillo grisáceo situado alrededor de la córnea: "Es muy habitual en personas mayores, pero nunca en menores de 50 años".

El cardiólogo malagueño explica los signos del colesterol genético alto

"Y, en último lugar, revisa tu tendón de Aquiles, los codos y los nudillos, y mira que no tengas pequeños nódulos llamados xantomas, que son depósitos de colesterol", ha recalcado el cardiólogo sobre otro de los síntomas que puede acarrear el colesterol genético alto. "En muchos casos, estos son los primeros y únicos síntomas de que tu colesterol es genético", ha añadido.

Sobre esta enfermedad, el profesional ha explicado que afecta a una de cada 250 personas y que, en la mayoría de casos, no se diagnostica a tiempo al no conocer estas "sencillas señales". "Así que si tú o alguien de tu familia tiene alguno de estos signos, tenlos en cuenta y pide a tu médico una analítica de lípidos completa", ha indicado.

La importancia de conocer el historial familiar para detectar el colesterol genético

Por ello, ha aconsejado que esta analítica incluya un estudio del conocido como colesterol malo (LDL), colesterol bueno (HDL), triglicéridos, apolipoproteína B (ApoB) y la apolipoproteína A1 (ApoA1), así como la lipoproteína a (Lp a), especialmente si hay antecedentes familiares de infarto precoz.

De igual modo, Rojas ha señalado la necesidad de revisar el historial familiar para conocer si se han producido infartos antes de los 55 años en hombres o 65 años en mujeres: "Y recuerda, la mayoría de personas con colesterol genético no lo saben hasta que es demasiado tarde".