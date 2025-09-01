Cabeza de jabalí

Yo no me detengo a contemplar la exposición de los productos provenientes del cerdo, en particular los embutidos que se muestran en vitrinas refrigeradas que suelen estar repletas de salchichones, lomos, mortadelas, chorizos. morcillas, jamón cocido…, todos muy apetecibles y que los vigilantes de mi salud me lo tienen prohibido por la sal que contienen. Me han convertido en un soso… en la alimentación.

La vida ciudadana malagueña está marcada, cuando escribo estas líneas para su publicación en las páginas de este diario que tiene en sus manos, está marcada, repito, por la presencia de unos nuevos vecinos que poco a poco se van adueñando de la ciudad.

Antes andaban en su hábitat corriendo, comiendo, reproduciéndose, conviviendo con otros animales sin molestar a nadie, porque allí se sentían a gusto. En los Montes de Málaga había muchos de ellos. Me refiero a los jabalíes, primo hermano del cerdo.

Jabalí­es en el entorno de la Hacienda Paredes. / L.O.

Hace unos años, cuando la triste epidemia del coronavirus o Covid-19 que causó muchas muertes y dejó secuelas que todavía padecen muchos ciudadanos, y las calles y paseos de Málaga quedaron desiertos, los jabalíes ampliaron su hábitat y se pasearon por El Limonar y Miramar, entre otros lugares, buscando comida y bebida.

Las vacunas conseguidas por varios laboratorios – miles de científicos debieron trabajar a marchas forzadas para atajar el mal – devolvieron a la ciudad cierta tranquilidad, aunque el origen de la enfermedad sigue siendo un enigma no aclarado; por un lado, un error o escape de algún virus artificial de unos laboratorios chinos, o por una enfermedad de algún animal.

El caso es que sigue el enigma…, y en nuestro país andamos investigando si hubo o no corrupción en la compra-venta de mascarillas. El asunto ha traído cola y todavía no sabemos si hubo enriquecimientos por parte de políticos o adláteres en la compra de mascarillas procedentes de China.

Los jabalíes, al verse rodeados de coches, motos, gentes…, volvieron a los Montes, donde parece no hay ni comida ni agua suficiente para seguir viviendo y reproduciéndose. Primero, penetraron en los jardines de La Concepción, y después optaron por volver a la ciudad por los cauces de los ríos, afluentes, arroyos.

Los veterinarios han calculado el número de jabalíes que hay en los montes de nuestra provincia. Varios miles. Y la población aumenta.

Málaga, muy hospitalaria

La invasión de Málaga por las manadas o piaras de jabalíes va creando situaciones que precisan una intervención del organismo competente, ya sea el Ayuntamiento, la comunidad autónoma o Sanidad. Vecinos de viviendas casi en el mismo centro de la ciudad se enfrentan con problemas de difícil situación, como no poder entrar o salir de su vivienda porque una mamá jabalí y su prole se lo impiden. El jabalí, como cualquier otro bicho, si se siente amenazado, ataca.

¿Qué tiene que hacer la persona en esta situación? Por estos lares no es costumbre, como en Estados Unidos, tener un rifle o pistola a mano. Si se diera el caso que cito, menudo escándalo se originaría por el uso de un arma de fuego.

La idea propuesta de contratar arqueros para lanzar dardos a los invasores ha alarmado a sectores de la población. Es una salvajada.

Si atendemos a las demandas de los protectores de animales, los no deseados y nuevos vecinos de Málaga – la ‘Muy Hospitalaria’, uno de los textos que dan lustre y brillo a nuestra ciudad – hay que acogerlos con los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Los jabalíes, como todo bicho viviente, tienen la costumbre de comer, no sé si cuatro veces al día que es lo recomendado al semoviente, o sus necesidades se limitan a una, dos o tres al día.

Parece un chiste, un fotomontaje, pero en estas mismas páginas de La Opinión se han publicado fotografías de grupos de jabalíes paseando por el Parque de Málaga, y la Policía Municipal ordenando el tráfico, otros comiéndose las plantas de los parterres, otras en los alrededores de la plaza de la Aduana y la calle Alcazabilla…, fotos que se han publicado en la prensa extranjera no sé si por curiosidad, con sorna o alguna doble o triple intención.

Como no se tomen medidas drásticas, cualquier día, un grupo de tres o cinco jabalíes se cuelan en la Casa Consistorial para asistir al pleno en el que se debata una moción en favor o contra su regulación. El problema del acceso al Salón de Plenos es que hay que subir escaleras …

Y el embutido de marras

Empecé el trabajo de este lunes con las vitrinas refrigeradas de los supermercados donde se ofertan los embutidos procedentes del cerdo. En las que me detuve para buscar un embutido que existió y creo que comí un par de veces el siglo pasado, cuando era joven. No lo encontré. Me refiero a la Cabeza de Jabalí.

La Cabeza de Jabalí era un embutido que se vendía el siglo en el que yo era joven, y que ahora, en pleno auge del bicho que trae de cabeza a muchos malagueños, no lo he encontrado, aunque sí hay anuncios invitando a su consumo.

Pero he aquí la sorpresa: el embutido que lleva el nombre de ‘cabeza de jabalí’ no es de jabalí, sino de cerdo. Y los integrantes o productos para su comercialización, todos del cerdo a excepción de la fécula de patata, azúcar y dextrosa, son morro, lengua, oreja, labio, ternillas y tocino. Ese conglomerado da un resultado muy nutritivo y comestible. Como decía aquel castizo, «del cerdo hasta los andares».

La carne de jabalí, dicho sea de paso, es de gran calidad. En lugar de lanzarles flechas con anestesia para devolverlos a su hábitat que les viene pequeño para su vida, los cazamos y, para decirlo sin rodeos, comérnoslos como a sus primos hermanos, los cerdos.

Que los jabalíes son feos, de acuerdo, pero los cerdos o cochinos no son beldades para competir en un concurso de ‘misses’ o ‘místers’.

En nuestra ciudad y pueblos cercanos hay mataderos que sacrifican miles de cerdos que se exportan a países asiáticos; quizás el jabalí que altera la vida de muchos malagueños tenga el mismo destino.

Los que merodean por aquí, al parecer, están sanos, sobre todo los que se están comiendo la rica y variada floresta del Parque y jardines.

Y los fabricantes del embutido cabeza de jabalí, en lugar de cerdo, utilicen el animal que da nombre al producto.