El campo exige nuevos planes para prevenir los incendios forestales

Representantes del sector ganadero en la provincia de Málaga han exigido a las administraciones que establezcan nuevos incentivos para prevenir los incendios forestales. El campo vivió un marzo lluvioso que marcó un paréntesis a tres años de intensa sequía, por lo que muchas fincas donde no se realizaron luego las oportunas tareas de desbroce constituyen en este momento un escenario perfecto para que se repitan los episodios que asolan otras regiones de España o aquellos que se vivieron durante los grandes fuegos de Mijas o de Sierra Bermeja.

Si bien es cierto que 2024 marcó un periodo estival bastante positivo, por la escasa superficie que quedó calcinada en la provincia, con mínimos de la última década, los productores dentro del ámbito agroalimentario advierten de que no se debe bajar la guardia en este momento. También recuerdan el llamamiento que alcaldes del Valle del Genal hacían a finales del pasado mes de julio.

El alcalde de Jubrique, Alberto Benítez, mostraba su preocupación por la falta de agentes forestales ya entrado el verano. «Verdaderamente estamos preocupados por el Plan Infoca, que se encuentra en total desmantelamiento. En Jubrique debería haber siete efectivos y actualmente solamente hay de tres a cuatro. Por lo tanto, la situación creemos que es crítica, teniendo en cuenta que en 2021 tuvimos uno de los mayores incendios de España al arrasar 10.000 hectáreas. Deberíamos ser una zona prioritaria para la vigilancia», indicaba este munícipe al recordar lo sucedido en Sierra Bermeja hace ahora cuatro años.

En esta misma comarca, los esfuerzos también parten de los propios ayuntamientos. Allá por el mes de febrero, incluso antes de las intensas precipitaciones de marzo, el alcalde de Benarrabá, Silvestre Barroso (PP), anunciaba la adquisición con fondos municipales, por importe de algo más de 3.000 euros, de un rebaño de unas 40 cabras para favorecer la limpieza del monte público en este término de la Serranía de Ronda, también enclavado en el Valle del Genal.

Un helicóptero del dispositivo del Plan Infoca durante las tareas de control y extinción del fuego en Sierra Bermeja en 2022. / Álex Zea

Ojalá que cunda «el ejemplo»

La iniciativa iba unida a la formación y contratación de un joven pastor, Mohamed, de origen saharaui, «gracias a una subvención», que forma parte de los fondos Next Generation EU para combatir la despoblación en áreas rurales. Al respecto, el secretario general de COAG en Málaga, Antonio Rodríguez, vuelve a proclamar que ojalá cundiese el ejemplo en otras zonas del interior de la provincia y del resto de Andalucía.

Rodríguez alude a que durante décadas se prohibió la presencia de ganado en los montes malagueños, como en otras zonas de montaña en España, en base a un nuevo marco legal en el país, «de forma que se suprimió la figura del cabrero en un entorno natural del que era uno de sus principales valedores. Afortunadamente, con el paso de los años, esa estrategia cambió y la propia Junta de Andalucía ha financiado planes para que el ganado de carácter privado vuelva al monte y coopere en la limpieza y protección frente a incendios de las zonas forestales».

Otros integrantes de agrupaciones como Asaja o UPA abundan en que debiera recuperarse el pastoreo de antaño de la única manera posible, con compensaciones que eviten que el ganadero «vaya a pérdidas». De otra manera, la España o la Málaga vaciada no podrá hacer frente a los «retos medioambientales» que genera el cambio climático.

De hecho, como avanzó este periódico días atrás, el interior de la provincia arrastra el agosto más cálido desde que existen registros. «Si las explotaciones ganaderas no son rentables, no bastará con que ayudemos a formar a los jóvenes o a dotarlos de subvenciones, dejarán su actividad. La sociedad actual debe ser consciente de lo que está en riesgo si nos quedamos sin el sector primario, sin relevo generacional para el campo y los ganados tradicionales», indica Rodríguez.