La demanda de villas tecnológicas y sostenibles crece un 30% en la Costa del Sol

La Costa del Sol consolida su posición como uno de los destinos más dinámicos del mercado inmobiliario de lujo en Europa ya que, en el último año, la demanda de villas tecnológicas y sostenibles ha crecido un 30%. Esta demanda viene impulsada por compradores internacionales que buscan residencias exclusivas que cuenten con una innovación integrada, invisible durante el día a día.

Emprendedores digitales, deportistas de élite y nómadas internacionales representan ya un perfil en auge en este tipo de viviendas, pues la tecnología silenciosa y la sostenibilidad se han convetido en el nuevo estándar de exclusividad.

En 2024, el 'triángulo de oro' (Marbella, Estepona y Benahavís) registró en 2024 más de 8.000 transacciones de viviendas de lujo, un 5,6% más que el año anterior. Por otro lado, según los últimos estudios del sector, las viviendas que integran soluciones tecnológicas avanzadas y sostenibles pueden reducir su consumo energético hasta en un 45%, lo que mejora la calidad de vida de los propietarios e incrementa el valor patrimonial de las propiedades.

Viviendas inteligentes

En este contexto, la empresa marbellí PROINSERMANT -que cuenta con 40 años de trayectoria en instalaciones técnicas de alta gama- ha desarrollado la Sala de Máquinas 3.0, un sistema de control centralizado que convierte lo invisible en el "corazón y el cerebro" del confort de una villa de lujo.

Las salas de máquinas, tradicionalmente, eran espacios ocultos, reservados a cuadros eléctricos, bombas y sistemas de climatización. Por otro lado, la propuesta de PROINSERMANT ha transformado a este tipo de salas en un sistema integral capaz de monitorizar en tiempo real más de 50 parámetros, como el suelo radiante, la piscina, la energía solar, etc., a través de una interfaz visual intuitiva.

Además, la Sala de Máquinas 3.0 permite:

Supervisión remota profesional : los técnicos de PROINSERMANT pueden acceder en tiempo real a la vivienda desde sus oficinas para anticipar incidencias .

: los técnicos de PROINSERMANT pueden acceder en tiempo real a la vivienda desde sus oficinas para . Mantenimiento predictivo : el sistema detecta parámetros fuera de rango y genera alarmas antes de que el propietario perciba cualquier fallo .

: el sistema detecta parámetros fuera de rango y genera alarmas . Control manual y programación : horarios, temperaturas, modos de uso y gráficas dinámicas para seguimiento histórico.

: horarios, temperaturas, modos de uso y gráficas dinámicas para seguimiento histórico. Eficiencia energética: optimiza consumos y reduce la dependencia de la red, alineándose con la creciente demanda de sostenibilidad.

Al tratarse de un sistema centralizado y que anticipa el funcionamiento de todos los sistemas, el confort en este tipo de hogares es continuo, sin interrupciones, como explica el CEO de PROINSERMANT, Carlos Sepúlveda: "Nuestros sistemas satisfacen de manera discreta y silenciosa las necesidades de los usuarios, proporcionándoles un disfrute sensorial y confort absoluto. Eficiencia y sostenibilidad no invasivas, pero que se disfrutan cada día".