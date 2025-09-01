Sucesos
Un detenido por prender fuego a ocho contenedores de Málaga capital
La Policía Local asegura que la colaboración ciudadana fue clave para poder identificar y detener al presunto autor de los incendios urbanos
Efectivos de Policía Local de Málaga detuvieron este pasado domingo a un hombre como presunto autor de un delito grave de daños, tras, supuestamente, haber prendido fuego a ocho contenedores del entorno de calle La Unión de la capital malagueña.
Así lo informaron desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en sus redes sociales, en las que indicaron que los ocho incendios han sido extinguidos por efectivos de bomberos del parque Central, ubicado en Martiricos. Estos incendios se han producido en las calles Flores García (2), Francisco de Sarriá, Reboul, La Unión, Paseo de los Tilos (2) y Horacio Lengo, han precisado.
Asimismo, el Consistorio, a través de la Policía Local, agradeció la colaboración ciudadana para poder identificar y detener al presunto autor de estos hechos.
