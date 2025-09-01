El gasto del turista extranjero en Andalucía crece y los días de viaje se acortan

El gasto de los turistas internacionales en Andalucía en este 2025 supera los 11.300 millones de euros con datos hasta al mes de julio, lo que representa un incremento del 10,2% en relación con el mismo periodo del año anterior. En los siete primeros meses de 2025 han llegado a la comunidad andaluza un total de 8,3 millones de visitantes internacionales, un 7,8% más que en esas fechas del pasado ejercicio, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La serie no viene desglosada por provincias aunque cabe recordar que, en los parámetros turísticos, Málaga suele representar más de un tercio de las cifras andaluzas.

El gasto medio diario por persona del turista extranjero en Andalucía hasta julio es de 179 euros, con un aumento interanual del 9,2%. La duración media del viaje del cliente internacional a Andalucía es de 7,5 días, algo por debajo de los 8,1 días que se registraban el año pasado.

En España, el gasto total de los turistas internacionales hasta julio ascendió a 76.074 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,2% respecto al mismo periodo de 2024, según las cifras del INE.

En cuanto al número de turistas internacionales que llegaron a España en estos siete primeros meses de 2025, la cifra supera los 55,5 millones, con un crecimiento del 4,1%.

"Estos datos reflejan la continuidad de la tendencia al alza del gasto de los visitantes internacionales por encima de las llegadas, cuyo crecimiento se ha moderado en los últimos tres meses", ha señalado el Ministerio de Industria y Turismo.

En los siete primeros meses de 2025 Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (17,6% del total), seguido de Alemania (11,7%) y Francia (8,1%). Por otro lado, las comunidades autónomas con mayor gasto acumulado son Canarias (18,5% del total), Cataluña (18,2%) y Baleares (15,3%).

En cuanto a visitantes, los principales países emisores en los siete primeros meses del año fueron Reino Unido (con casi 11 millones y un aumento del 4,3% respecto al mismo periodo de 2024); Francia (con más de 7,1 millones y un incremento del 1,7%), y Alemania (con más de 6,9 millones y un 1,6% más).

Datos de julio

En el mes de julio, el incremento del gasto de los turistas internacionales fue 4,5 puntos superiores que el aumento del número de visitantes extranjeros. Concretamente, en ese mes España recibió 11 millones de turistas internacionales, que generaron un gasto total superior a los 16.452 millones de euros, según el Instituto Nacional de Estadística. En comparación con el mismo mes del año anterior, las llegadas de visitantes aumentaron un 1,6%, mientras el gasto total creció un 6,1%.

Visitantes extranjeros en las calles del Centro Histórico de Málaga. / Álex Zea

A nivel andaluz, en julio hubo 1,5 millones de visitantes extranjeros (un 5,5% más) que gastaron 2.183 millones de euros (un 7,7% más). Cada turista gastó un promedio de 1.417 euros, lo que representa un incremento del 2% respecto a julio del año anterior.

Por comunidades autónomas, Baleares fue el destino principal de los turistas internacionales en julio, con 2,5 millones de visitantes en este mes y un crecimiento interanual del 1%.

Por su parte, Cataluña recibió un total de 2,3 millones de visitantes (-1,2%); Andalucía con 1,5 millones (+5,5%); Comunidad Valenciana con 1,4 (+1,4%); Canarias, con 1,2 (+6%); y Comunidad de Madrid, con 719.196 (-3,1%).

El resto de comunidades autónomas recibieron en julio un total de 1.119.149 viajeros extranjeros, con un crecimiento del 2,3% respecto al mismo mes de 2024.