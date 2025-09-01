Declarados dos incendios este lunes en Málaga: en el Monte Coronado y en Benalmádena

En un verano en el que la provincia de Málaga se estaba librando de los incendios forestales, los dos incendios declarados a primera hora de la tarde de este lunes, 1 de septiembre, en Benalmádena y el Monte Coronado de Málaga capital, son un aviso que aún no se puede bajar la guardia. El primero, declarado poco después del mediodía, junto a una urbanización situada junto a Arroyo Hondo. Mientras que poco minutos después, se declarada otro en la capital, donde el fuego ha vuelto a afectar las inmediaciones del Monte Coronado, el segundo incendio en esta zona en apenas 15 días.

Imagen de WhatsApp 2025 09 01 a las 14.06.21 ac03c6dd / L.O.

Incendio en el Monte Coronado

De nuevo, el fuego ataca el Monte Coronado. Sobre las 13.10 horas se han producido los primeros avisos de un incendio forestal en el las inmediaciones del Monte Coronado. Según fuentes del Servicio de Emergencias del 112, los primeros alertantes advertían de un fuego iniciado en la calle Guadalbullón, en la Palmilla, muy próximo a las viviendas. El 112 ha avisado para su movilización a efectivos de los Bomberos de la capital, del Consorcio Provincial de Bomberos y del Plan Infoca, además de la Policía Local malagueña, que trabajan en la zona desde poco después de la declaración del incendio.

El Infoca ha desplegado dos Bricas, un grupo de bomberos forestales y un agente de medio ambiente; así como un camión autobomba y un helicóptero Super Puma, al que se ha sumado después más medios aéreos: dos aviones de carga en tierra.

Según han informado fuentes municipales, efectivos de Bomberos se encuentran ya trabajando junto al Infoca en la extinción de este incendio, declarado en una zona de matorral del monte. Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones formadas por tres vehículos autobomba, dos vehículos nodriza y un vehículo ligero procedentes de los parques Central (Martiricos), Limonar y Teatinos.

El incendiodel Monte Coronado, visto desde la circunvalación de Valle Inclán. / Pablo Ruiz

Este es el segundo incendio que sufre este verano este cerro, ubicado entre los barrios de La Palma y La Roca. Vecinos de esta última urbanización consultados por este periódico han destacado la rapidez con la que se han expandido las llamas con el viento reinante, tal y como han podido observar desde sus balcones, y la gran cantidad de humo visible. "Hemos tenido que cerrar todas las ventanas, porque huele mucho a quemado", han comentado.

Debido al avance de las llamas, sobre el que ya actúan medios aéreos, incluidos helicóptero y avión, el humo está invadiendo la avenida de Valle-Inclán y se aproxima a la gasolinera ubicada en la intersección junto al centro comercial Rosaleda.

Incendio declarado este lunes en el Monte Coronado. / L.O.

Hay que recordar también el incendio originado en el Cerro de la Tortuga el pasado agosto, que provocó una avalancha de avisos al 112 Andalucía y que pudo ser extinguido sin grandes complicaciones.

Incendio en Benalmádena

El otro incendio declarado este lunes, afecta a una zona de monte de Benalmádena: un incendio declarado este lunes en Benalmádena, en la urbanización Santángelo Oeste, situada entre el Arroyo de la Miel y Benalmádena pueblo, debajo de la autovía de la Costa del Sol (A-7), en el que también trabajan en su extinción bomberos del Plan Infoca y los servicios de emergencias del municipio.

La Opinión

Según fuentes del 112 Andalucía, consultadas por este periódico, los primeros avisos del fuego han sido sobre las 12.10 horas. Hay seis viviendas desalojadas, debido a la proximidad del fuego. El Infoca, tal y como ha informado a través de sus redes sociales, ha desplegado dos grupos de bomberos forestales, dos Bricas, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente; así como un camión autobomba y dos helicópteros, uno pesado y otro ligero.

El Ayuntamiento de Benalmádena ha informado en un comunicado de prensa que las labores de extinción se han complicado debido al fuerte viento que hay en la zona. Además, hay restricciones de tráfico en el área afectada y seis viviendas han sido desalojadas en la calle Camino de las Canteras.

Además, el Ayuntamiento también ha movilizado a la zona del incendio en Santángelo Oeste a la totalidad de las dotaciones de bomberos de Benalmádena y a personal de Protección Civil.