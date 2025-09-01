Unos ‘influencer’ van de visita a Marbella y alucinan con el precio del parking: "No lo puedo creer"

El aumento de los precios que se ha producido en la provincia de Málaga y en la geografía nacional en su conjunto es una realidad que preocupa a la ciudadanía ante la complicada perspectiva que se presenta en diversos sectores y situaciones. Una problemática que empeora en lugares turísticos y caracterizado por el alto poder adquisitivo y estilo de vida de sus visitantes, como Marbella, convertida en un emblema de lujo. Esto provoca curiosas estampas como la vivida por un grupo de 'influencers' que se encontraban de viaje en Marbella y que se han visto sorprendidos por el alto precio que han tenido que abonar por aparcar su vehículo en un parking.

"Es de coña, no te lo puedo creer", asegura el creador de contenido José Obando en el vídeo publicado por la también 'influencer' y tertuliana televisiva Nagore Robles, en el que muestran el 'susto' que tanto ellos como el resto de sus acompañantes, entre los que se encontraba también la creadora de contenido Susana Bicho, vivieron al tratar de retirar su vehículo del aparcamiento.

"61 euros", señalan sorprendidos los protagonistas de la escena mientras miran boquiabiertos el parquímetro del parking ubicado frente al Hotel Alanda, junto al Puente Romano, en plena Milla de Oro marbellí. "Es de coña, no te puedo creer. ¿Cuánto tiempo hemos estado, dos horas?", recalcan los creadores de contenido tras dejar su vehículo en torno a las 22.24 horas y retirarlos casi tres horas después, pasadas las 1.00 horas.

Las redes estallan con el alto precio de este parking de Marbella

Tal y como se puede ver en el vídeo que se ha viralizado y que acumula ya más de 115 mil visualizaciones, el montante de la factura se sitúa en 61 euros, algo que dejó "muertos" a los creadores de contenido. "Págalo ya que está sumando, que vamos a llegar a los 70 euros", señala Susana Bicho a su compañera mientras le apremia por saldar las cuentas.

Una situación que ha despertado el asombro y la indignación de los usuarios por el excesivo precio de este aparcamiento. "No hay que jugar a ser ricos, porque nos dejan pobres", señala un ciudadano al respecto. A lo que añade otro: "Me pasó lo mismo en ese aparcamiento, también pagué 60 euros. Quedé traspapelado". "Un ratito más y te conviene que se queden con el coche", añade otro.