Málaga comienza septiembre diciendo adiós al calor: así cambiará el tiempo

España dice adiós al verano. Y es que aunque aún seguimos en la estación, la llegada del mes de septiembre supone para muchos decir adiós a las vacaciones, a la playa y el buen tiempo. De hecho, agosto se despidió con temperaturas por debajo de lo habitual.

Esto se debe a la llegada de un nuevo frente atlántico, que marcará el tiempo con un aumento de la inestabilidad en el oeste y norte peninsular junto con un considerable descenso de las temperaturas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera cielos nubosos con chubascos y tormentas en el nordeste, que pueden ser localmente fuertes en el Pirineo y Cataluña en la primera mitad del día, sin descartar que lleguen a muy fuertes y con granizo.

En Andalucía no se esperan precipitaciones, pero sí vientos flojos y bajada de los termómetros. Según la Aemet, en Málaga las máximas no pasarán de los 30ºC durante toda la semana, con cielos despejados. Las noches serán más frescas con mínimas que marcarán los 20-21ºC.

El calor también dará un respiro al interior de la provincia, este comienzo de semana. En Ronda las máximas no pasarán de los 25ºC y las mínimas se desplomarán hasta los 13ºC. En Álora las máximas serán de 30ºC este lunes y mínimas de 18ºC a lo largo de la semana. Sin embargo, las temperaturas irán in crescendo a lo largo de la semana hasta alcanzar los 37 grados. al igual que en Coín.

El tiempo en España

Asimismo, se desarrollará abundante nubosidad de evolución en la mitad norte y Baleares, con posibles chubascos dispersos en montaña del extremo norte y, acompañados de tormenta, en Cataluña, Ibérica oriental y, sin descartar del todo que lleguen a localmente fuertes, en Baleares.

Predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas en el resto de zonas, con nubes bajas matinales en montaña de la mitad norte. En Canarias se darán cielos nubosos en los nortes, con probables precipitaciones débiles en las islas montañosas y poco nuboso en el resto.

Probables bancos de niebla matinales en zonas altas de la mitad norte peninsular y de Mallorca, que pueden ser persistentes en interiores de Galicia.

Por otro lado, los cielos serán nuboso con precipitaciones en Galicia y aledaños, que podrían afectar al Cantábrico.