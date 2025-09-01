Málaga inaugura un vuelo directo con Reikiavik

La aerolínea Icelandair anuncia la incorporación de una nueva ruta directa, que conectará Málaga y Reikiavik a partir del 6 de septiembre de 2025.

Con este lanzamiento, la aerolínea amplía su presencia en el sur de Europa y acerca a los viajeros andaluces a los paisajes únicos de Islandia, al tiempo que ofrece nuevas opciones de conexión hacia América del Norte a través de su hub en Keflavík.

La ruta contará con dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados, con los siguientes horarios:

FI 573 Málaga (AGP) 15:45 ➝ Reikiavik (KEF) 18:35

FI 572 Reikiavik (KEF) 08:00 ➝ Málaga (AGP) 14:45

Gracias a esta nueva conexión, los pasajeros no solo podrán descubrir las maravillas naturales de Islandia —como glaciares, cascadas, geiseres o auroras boreales—, sino que también tendrán acceso a la amplia red de destinos transatlánticos de Icelandair.

Desde Reikiavik, la aerolínea conecta con ciudades clave como Nueva York, Boston, Washington D.C., Chicago, Denver, Seattle o Toronto, entre muchas otras.

Eva Bretos Cano, directora de Icelandair en España, ha destacado: "Estamos muy ilusionados con la apertura de esta nueva ruta entre Málaga y Reikiavik. Supone una oportunidad única para acercar Islandia a los viajeros del sur de España, al mismo tiempo que ampliamos las posibilidades de conexión hacia Norteamérica. Confiamos en que este nuevo servicio será muy bien recibido tanto por el viajero de ocio como por el de negocios".

Sobre Icelandair

Con más de 85 años de historia, Icelandair es una compañía aérea islandesa. Actualmente cuenta con 60 destinos en Norteamérica y Europa, y su flota está compuesta por 48 aviones: Boeing 757-200, Boeing 757-300 y Boeing 737 Max.

La compañía opera vuelos directos a Islandia desde Alicante, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Lisboa, Málaga y Tenerife Sur.