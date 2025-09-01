Preocupación entre las familias en Andalucía por los maestros sombra para los alumnos autistas

Son «los ojos y la voz» de estos menores, quienes les acompañan y les ayudan a socializar, a relacionarse y en definitiva quienes hacen posible su inclusión en el sistema educativo. Unos 800 maestros sombra, una gran mayoría en Málaga, ayudan actualmente a menores con trastorno del espectro autista (TEA) dentro de las aulas en Andalucía.

Un perfil profesional con una situación atípica puesto que son ‘voluntarios’ que las propias familias buscan y financian. La regularización de esta figura está causando desasosiego y preocupación entre los padres y madres, que reclaman que en septiembre sus hijos puedan contar con sus maestros sombra en clase como hasta ahora.

La función de estos docentes o asistentes ‘voluntarios’ es dar un apoyo «extra» en las aulas a niños con necesidades especiales.

Su presencia en el aula y su trabajo con los menores TEA estaban regulados hasta ahora por un convenio entre la Federación Autismo Andalucía (FAA) y la Consejería de Educación. Pero de cara a su renovación este verano, según indica la Federación en una nota de prensa, la Consejería ha propuesto «modificaciones significativas».

Un apoyo que pagan las familias

La Federación recuerda que esta figura «nació como una solución excepcional y temporal para dar apoyo a casos especialmente complejos», pero argumenta que «se ha convertido en una práctica generalizada que traslada a las familias una responsabilidad que no les corresponde. La educación no solo es un derecho gratuito, sino también obligatorio».

Por tanto, el pasado julio, la FAA comunicó a las familias y a la Junta su decisión de no firmar el convenio en sus condiciones actuales e iniciar un «periodo de transición hacia un nuevo modelo» de maestro sombra.

Así, propuso una serie de medidas entre las que destaca la citada «fase de transición de un curso escolar (2025-2026) con mantenimiento parcial de los apoyos actuales o articulación de medidas puente».

Además, reclaman a la Junta una «planificación técnica, jurídica y económica de nuevas medidas» y que entidades especializadas y familias participen de forma real en el diseño del nuevo modelo del llamado por la administración ‘asistente de aula’.

Su objetivo es conseguir un «compromiso político e institucional» mediante la firma de un documento en el que la Consejería se comprometa a «garantizar que en el curso 2026-2027 existan alternativas regladas y sostenibles al modelo actual».

Plataforma de afectados

El hecho de que a 1 de septiembre no haya nada firmado aún y que esta situación se conociera en pleno verano ha generado una gran preocupación entre numerosas familias, que incluso han creado una plataforma de afectados.

Beatriz Helena, responsable de esta plataforma que ya reúne a más de 500 personas, subraya la importancia de que haya un periodo de transición mientras se negocia ese nuevo modelo de profesores sombra.

«A estos menores los cambios tan brutos les afectan a nivel psicoevolutivo, a nivel neurobiológico. Este perjuicio, no solamente va a afectar a nuestros menores sino también para el resto», afirma.

Beatriz, psicóloga y madre de un niño de 6 años con TEA, asegura que son conscientes de que los cambios «no se pueden hacer en un mes» y coinciden con la Federación Andaluza de Autismo en que es necesario mejorar el modelo y que la Junta asuma su responsabilidad. Sin embargo, sienten que «ninguna de las partes nos está acompañando» y están «asustados» ante la inminencia del inicio del curso escolar.

Desde la plataforma han enviado varios escritos a la Junta y a instituciones como el Defensor del Pueblo, pero comentan que por ahora sólo han recibido respuesta y apoyo de este último.

El nuevo modelo, una incógnita

Lo mismo expresa la nueva Federación Andaluza TEA (Fantea), creada este verano ante esta situación. Su secretaria, Laura Portillo, indica que desconocen el modelo en el que está trabajando actualmente la Junta.

«La forma legal de como lo va a tramitar la Junta no lo sabemos. Queremos saber si la figura va a entrar a clase, si seguirá siendo igual, con las mismas funciones, si nuestros hijos van a estar acompañados dentro del aula. Necesitamos tener esa tranquilidad», dice.

Las familias están estudiando los modelos de profesores sombra existentes en otras comunidades como en la Valenciana o en el País Vasco o incluso en otros países.

No obstante, su principal reclamación para este curso es que se mantengan los maestros sombra en las aulas para «garantizar apoyos adecuados para la inclusión» del alumnado con autismo.

A medio-largo plazo, piden crear una figura de «asistente personal financiado y gestionado por la administración pública», más formación para el profesorado en materia de inclusión y diversidad funcional y que no sea necesaria la «etiqueta TEA» para que los menores accedan a estos recursos, entre otras medidas.

Igualmente, rechazan programas de acompañamiento fuera del aula como sustitutos de los maestros sombra: «Pueden servir de apoyo pero no sustituyen a esta figura».

Por su parte, la Junta de Andalucía ha confirmado a este periódico que está preparando la documentación para firmar el convenio con la Federación de Autismo de Andalucía en los próximos días y que los monitores sombra seguirán. No obstante, aún no se conocen las condiciones y detalles del convenio.

