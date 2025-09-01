'The Champions Burger', el festival de las hamburguesas regresa a Málaga

Con la reseca aún de ‘The Champions Burger Smash Edition’, la Terminal de Cruceros de Málaga volverá a ser el epicentro de las hamburguesas.

Un año más, vuelve a la capital ‘The Champions Burger’, el festival que reúne a los amantes de las smash burgers con propuestas de más de una veintena de food trucks. El evento se celebrará del 11 al 21 de septiembre, con horario de lunes a jueves de 18:00 a 00:00 horas, y de viernes a domingo de 12:00 a 00:00 horas. Una cita imprescindible para los fans de la buena comida callejera y la competición gastronómica.

Más de una veintena de food trucks participarán en The Champions Burger Málaga, cada uno presentando su mejor propuesta burger. Entre los participantes se encuentran GOTTAN con su hamburguesa Lil Wayne; MOFLETE by Joe Burger con La Premiada; TEOX con La Elegida; HADES con La Pecadora; y SMASH HIRO con Sweet Child.

Partipantes

CHEECKS presenta dos opciones: Gangnam Style y La Clásica; STREETGOOF compite con La Gamberra 2.0; MURALLA con All-Star; y DAK BURGER con su ya reconocida Top 1.

También destacan Multiorgásmica de THE VICBROS BURGER, La Invicta de SOUL, Royale Gold de GODEO, La Bichota Pro Max de TARANTÍN, La Ganadora de RICO y Nonna de NOLA SMOKE.

Completan la lista The Winner de TOKIO, Pecado Carnal XXL de VARCANAL, Santa Trufa de CIRCO, La Picasso de ZAMPA, Fcking Bestia* de THE RANCH SMOKEHOUSE, y Royale-K-Chopos de K-CHOPO.

Además: patatas fritas, alitas fried wings & Korean wings, fingers de pollo, y una selección de postres y bebidas.

La ganadora

Y justo cuando se da a conocer la vuelta de esta edición Mijas la ciudad elegida para disfrutar de esta experiencia gastronómica que duró once días y por la que pasaron más de 120.000 personas.

Las hamburgueserías participantes luchaban por ser la mejor smash burger de España. En esta edición, la ganadora ha sido el restaurante cordobés Nolito’s, pero el segundo puesto se lo ha llevado la hamburguesería mijeña Dak Burger.

La 'top one' hace sido la más votada por el público de Mijas.

Creada especialmente para el concurso combina carne de chuletón premium smash, black angus deshilachado, chédar rojo madurado, beicon dulce, bits de cebolla, mayonesa tostada, polvo lunar y crujiente estelar,y.

Esta creación tenía un coste de 12,95 euros.

Dak ya acumula otros grandes títulos a sus espaldas. En 2024 fueron los ganadores de la mejor smash burger de España, con su propuesta 'Stellar’. Más tarde, en 2025, se alzaron con otro gran título: tener la segunda mejor burger de Europa.

Al finalizar la ruta 2025, se publicará una clasificación con las 20 hamburgueserías más votadas a lo largo de todo el certamen. Estas serán las que compitan en la gran final de la “Mejor smash burger de España”.