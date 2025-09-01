Sanidad
La Unidad Móvil de Detección Precoz de Cáncer de Mama se traslada a Alhaurín de la Torre
El dispositivo permanecerá desde el 5 de septiembre hasta finales de año en el aparcamiento situado frente al centro de salud
A partir del próximo 5 de septiembre la Unidad Móvil del Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama estará en Alhaurín de la Torre, donde permanecerá ubicada en el aparcamiento situado frente al centro de salud de la localidad hasta final de año.
El objetivo de esta unidad, que está recorriendo los municipios del Distrito Valle del Guadalhorce, es mejorar la accesibilidad al Programa a las mujeres residentes en estas poblaciones que se encuentran alejadas de las unidades fijas.
Con esta estrategia, la Consejería de Salud busca que la distancia no sea una barrera para la salud y por ese motivo anima a todas las mujeres con edades comprendidas entre los 49 y 71 años, residentes en esta localidad, a que comprueben que han recibido su cita y que participen en este programa, que invita a las mujeres en este tramo de edad a que se realicen una mamografía cada dos años.
Cita mediante carta
Según explican desde Salud, las destinatarias del programa son citadas mediante carta para acudir a una unidad de exploración mamográfica, y el resultado de la misma se remite también por correo postal a su domicilio.
En el caso de que sea necesario completar el estudio con otras pruebas complementarias, la mujer será citada por carta en su hospital de referencia.
Asimismo, indican que, si desean consultar alguna duda, cambiar la cita recibida o volver a solicitarla (si por cualquier motivo no hubiese podido acudir antes) pueden contactar a través del teléfono 6770070147 o info@cribadoenandalucia.es.
- Cuenta atrás para que la Zona de Bajas Emisiones de Málaga empiece a multar
- Este es el plato típico de Málaga que casi nadie conoce y se está perdiendo: 'Lo hacían nuestros abuelos
- El ‘distrito 12’ de Málaga: 9.000 viviendas y casi 100.000 coches en hora punta
- El PSOE denuncia que los vecinos de la Carretera de Cádiz conviven con plagas
- El centro de ciberseguridad de Google en Málaga recuerda el primer virus de la historia y expone los disquetes originales
- El entrenador de kárate detenido en Málaga deja de ser asesor técnico de la Federación Andaluza
- Estos son los mejores planes 'low cost' para disfrutar en Málaga del final del verano
- La Junta suelta 350 ejemplares de pez fartet para recuperar la especie en la Desembocadura del Guadalhorce