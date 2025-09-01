La Unidad Móvil de Detección Precoz de Cáncer de Mama se traslada a Alhaurín de la Torre

A partir del próximo 5 de septiembre la Unidad Móvil del Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama estará en Alhaurín de la Torre, donde permanecerá ubicada en el aparcamiento situado frente al centro de salud de la localidad hasta final de año.

El objetivo de esta unidad, que está recorriendo los municipios del Distrito Valle del Guadalhorce, es mejorar la accesibilidad al Programa a las mujeres residentes en estas poblaciones que se encuentran alejadas de las unidades fijas.

Con esta estrategia, la Consejería de Salud busca que la distancia no sea una barrera para la salud y por ese motivo anima a todas las mujeres con edades comprendidas entre los 49 y 71 años, residentes en esta localidad, a que comprueben que han recibido su cita y que participen en este programa, que invita a las mujeres en este tramo de edad a que se realicen una mamografía cada dos años.

Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama / L.O.

Cita mediante carta

Según explican desde Salud, las destinatarias del programa son citadas mediante carta para acudir a una unidad de exploración mamográfica, y el resultado de la misma se remite también por correo postal a su domicilio.

En el caso de que sea necesario completar el estudio con otras pruebas complementarias, la mujer será citada por carta en su hospital de referencia.

Asimismo, indican que, si desean consultar alguna duda, cambiar la cita recibida o volver a solicitarla (si por cualquier motivo no hubiese podido acudir antes) pueden contactar a través del teléfono 6770070147 o info@cribadoenandalucia.es.