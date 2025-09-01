El vocabulario de los nuevos incendios

Con las últimas oleadas de incendios han surgido nuevos conceptos hasta ahora desconocidos para muchos. Nomenclatura especializada, relacionada con el fuego, que de momento solamente es comprensible para los expertos, pero que, dada la previsión de que estos incendios vayan a más, se volverá familiar para el público en general. Ha sucedido así con otros términos meteorológicos, como dana o ciclogénesis, palabras que hace unos años los ciudadanos no conocían ni empleaban.

Caracterísitcas de un incendio extremo / L.O.

En materia de incendios, 2025 pasará a la historia por varios motivos: por un lado, por la violencia con la que el fuego calcinó el terreno, provocando récords de hectáreas quemadas en todo el sur de Europa. Por otro, como el año en el que se han empezado a hacer populares muchos de estos nuevos términos. Pirocúmulos, remolinos de fuego, incendios de sexta generación, zonas WUI o desestacionalización de incendios. Son solo algunos de estos nuevos conceptos que han llegado para quedarse y que cada vez serán más habituales en la terminología empleada para hablar de los incendios forestales que vienen.

Pirocúmulos / L.O.