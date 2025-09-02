Aguilar: «A Málaga no le va bien Juanma Moreno como presidente»

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, denunció que a Málaga no le va bien Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. «Arrancamos curso político y arrancamos también un ciclo electoral en el que el Partido Socialista en Málaga está preparado, está dispuesto para afrontarlo con mucho ánimo y con el convencimiento de que la situación en Andalucía puede cambiar a mejor». «Ese cambio en marcha que representa María Jesús Montero va a ser una realidad en el momento en que se celebren las elecciones autonómicas. En cuanto a la gestión del Gobierno de Juanma Moreno, y me han escuchado decirlo en muchas ocasiones, es el político que más ha engañado a los andaluces y andaluzas y, concretamente, el político que más ha engañado a los malagueños y malagueñas», manifiesta Aguilar.

Según dijo, «si tomamos el programa electoral con el que Juanma Moreno llegó en el 2018 y lo comparamos con los resultados de gestión de su Gobierno, verá cómo es toda una lista de incumplimientos, de mentiras y de engaños. Y eso es algo que los malagueños y malagueñas tenemos que cambiar. Desde el PSOE de Málaga vamos a establecer foros en los que se van a abordar temas de interés para toda la ciudadanía y para dotar y nutrir con esas propuestas que surjan de esa sociedad civil nuestro programa electoral».

Además, «estamos terminando un verano que ha sido calamitoso para la sanidad andaluza, pero muy especialmente para la sanidad malagueña. No ha habido día en el que no hayamos tenido una mala noticia en la sanidad malagueña. Camas cerradas, quirófanos en desuso, hospitales a medio gas, sobresaturación, listas de esperas cada vez mayores y falta de atención a los ciudadanos y ciudadanas de Málaga. El plan de verano de la sanidad pública andaluza ha sido un desastre», aseguró.

