Aumenta la venta de test de covid por el repunte de casos en Málaga

Aunque para muchos el covid es cosa del pasado, la realidad es que sigue presente entre nosotros. De hecho, este verano se ha registrado un repunte de la incidencia de casos en Málaga, sobre todo, tras la semana de Feria. Así lo constatan los profesionales sanitarios y las farmacias de la provincia, donde la venta de las pruebas de autodiagnóstico ha aumentado notablemente.

“Ahora se están vendiendo muchos más test de covid”, confirma una trabajadora de una farmacia del centro de la capital. Señala que también ha habido un ligero incremento en la venta de mascarillas, aunque subraya que donde se ha notado una subida significativa ha sido en la venta de test de covid.

Este aumento de la demanda de las pruebas de autodiagnóstico también se ha percibido en la Farmacia Emilio Utrera. “Desde mayo a verano ha habido un subidón”, afirma Vladimir, trabajador del establecimiento. “Antes vendíamos 2 o 5 al mes, y ahora de 20 para arriba”, detalla el profesional, que asegura que estas semanas ha acudido mucha gente con síntomas de malestar general, fiebre o de resfriado.

Farmacia Mata

Pilar Romero, titular de la Farmacia Mata, confirma también que han notado este repunte de los casos de covid, que se ha reflejado no solo en las ventas, sino también en su propio personal, ya que varios miembros se han contagiado durante este verano.

No obstante, la titular puntualiza que este aumento de las infecciones respiratorias durante la temporada estival no es una novedad, sino que se trata de algo habitual en esta época del año. “Todos los años después de Feria hay un repunte de gripe y de resfriados, no es nuevo”, destaca Romero, que apunta que ahora también se ha sumado el covid, que ha pasado a ser “un resfriado más”.

“Nosotros, por ejemplo, cuando alguien coge covid, si se encuentra bien y viene a trabajar, se pone mascarilla y ya está”, comparte la titular de la Farmacia, que resalta que este verano no solo ha habido más casos de covid, sino también de gripe A.

Motivos del repunte

Detrás de este repunte de los casos de coronavirus se encuentran varios factores, según el doctor José Antonio Trujillo, médico de familia y vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga. “Ha hecho mucho calor este verano y nos hemos refugiado más en sitios cerrados con aire acondicionado y, sobre todo, aquí en Málaga, hemos tenido la Feria”, explica el profesional, que destaca que las aglomeraciones habituales durante estos días de fiesta favorecen el contagio.

“Y luego porque la variante que hay es muy contagiosa”, afirma el doctor Trujillo, que aclara que al ser una variante nueva (XFG) no estaba incluida en la vacuna, por lo que la población no tiene inmunidad frente a ella. Aun así, lanza un mensaje de tranquilidad y recalca que los cuadros que cursa no son graves y que tienen una evolución favorable.

Nueva variante

A finales del mes de julio, la Consejería de Salud ya informó de que se habían registrado casos en Andalucía de esta nueva variante y que se había detectado un aumento en la incidencia de covid tanto en Atención Primaria como hospitalaria, aunque precisaron que eran “valores bajos de incidencia y que se encuentran muy por debajo de los valores alcanzados en este mismo periodo en la temporada anterior, en la que se produjo una onda epidémica de la enfermedad”. Asimismo, aseguraron que esta nueva variante no se ha asociado a una mayor gravedad clínica, “pero explican su posible ventaja selectiva frente a la inmunidad previa”.

En cuanto a los síntomas que cursa, el doctor Trujillo informa de que son los de un cuadro gripal “al uso”, lo que se traduce en un malestar general, dolores musculares o en la articulaciones, un poco de fiebre y alguna sintomatología respiratoria. “Es como si fuese un resfriado común y se pasa en pocos días”, tranquiliza el vicepresidente del Colegio de Médicos, que aclara que, aunque no manejan datos oficiales, la percepción general de los profesionales sanitarios es que se ha producido un aumento claro de la incidencia.

Por último, el profesional indica que este incremento de los contagios, al ser un cuadro leve, no ha implicado un mayor número de ingresos ni una tensión añadida en los servicios de Urgencias, sino que se ha detectado principalmente en las consultas de medicina de familia y a nivel ambulatorio.

Suscríbete para seguir leyendo