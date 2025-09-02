El Ayuntamiento de Málaga investigará la aparición de las aves muertas en el Parque del Oeste

El Parque del Oeste vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, los vecinos denuncian el mal estado del lago artificial al aparecer patos muertos.

Las imágenes fueron difundidas el pasado 30 de agosto por el Movimiento Vecinal por el Parque del Oeste. En ellas, denuncian "la falta de protección que sufren los animales de nuestros parques públicos. La fauna urbana necesita protección, atención y cuidados, no son un banco, no son una papelera, son seres vivos y no forman parte de un decorado".

El movimiento vecinal exige una respuesta por parte del Ayuntamiento de Málaga, una contestación "sobre qué ha ocurrido y por qué estos animales han muerto. Exigimos conocer qué ha pasado y cuáles son los protocolos de atención a nuestra fauna urbana".

Quejas y críticas a las que se suma Con Málaga que denuncia la gestión negligente del PP en el Parque de Huelin y el Parque del Oeste: “La estampa de aves muertas en el lago del Parque de Huelin es el icono del estado de abandono de los parques de Málaga. El estado de abandono y la falta de mantenimiento de los parques de Málaga no es más que una muestra más de lo poco que le importa al alcalde y a su equipo de Gobierno los barrios de Málaga”, apunta Toni Morillas, portavoz del partido.

Ayuntamiento

Ante las críticas, el Ayuntamiento investigará la aparición estas aves muertas. El Consistorio ha contactado con la empresa Raga Medio Ambiente, adjudicataria del mantenimiento y conservación de las zonas verdes del distrito Carretera de Cádiz, "que no había informado de los hechos".

Una vez retirados, estos ejemplares fueron trasladados a la Junta de Andalucía, como administración competente del control de aves, al objeto de poder determinar las causas. En paralelo, personal del Servicio de Vigilancia Sanitario-Ambiental del Ayuntamiento ha tomado muestras del agua, que igualmente han sido enviadas a la Junta de Andalucía para su análisis.

Asimismo, el Ayuntamiento sostiene que el lago cuenta con un nuevo sistema de depuración. En un comunicado difundido el pasado 27 de agosto, hacía público la cuantía y mejoras que se han llevado a cabo en el estanque.

Mejoras que se han centrado en la instalación de una nueva canalización del trazado de depuración para sustituir las existentes: “Todo ello, para el correcto mantenimiento y la mejora de la calidad del agua que contiene el lago artificial”, subrayan.

Obras que cuya inversión municipal ha ascendido a 43.000 euros

Por otro lado, el Consistorio asegura que el personal de Limposam lleva a cabo limpieza de lodos, sólidos y elementos subacuáticos, así como la limpieza de elementos externos al lago.