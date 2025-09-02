Churriana es el distrito donde más difícil es conseguir un taxi

Churriana es el lugar de la capital de la Costa del Sol donde más difícil es conseguir un taxi, seguido de otros distritos periféricos como Campanillas, Puerto de la Torre y Este, donde los usuarios encuentran dificultades para acceder a este servicio tanto durante la semana laboral como en días festivos.

Es una de las conclusiones que se extraen del estudio sobre el sector del taxi elaborado por la Cátedra de Gestión del Transporte de la UMA, promovido por el Ayuntamiento de Málaga y la EMT.

Este trabajo detecta también otros distritos más cercanos al Centro donde los usuarios manifiestan problemas para optar a un taxi, como son Palma-Palmilla, Ciudad Jardín y Bailén-Miraflores.

El uso más frecuente del taxi en Málaga es, con diferencia, el vinculado a los desplazamientos por ocio nocturno, según el 63,5% de los encuestados por la Cátedra de la UMA.

Le siguen los desplazamientos por eventos multitudinarios, según el 55,7% de la muestra; ir al aeropuerto, estaciones de trenes y puerto, para el 55,48% y en situaciones de emergencia, en el caso del 54,23%. En menor medida son frecuentes también las carreras por traslados entre municipios -15,61%-, para ir de compras -19,62%- o ir al lugar de trabajo o estudio -21,52%-.

Pararlo en la calle

La forma más habitual de optar a un taxi en Málaga sigue siendo la más tradicional, esto es, parar al vehículo en la calle, que es la fórmula más común para el 48,61% de los encuestados.

Si bien es cierto, acudir a las paradas de taxi o llamar a la emisora son las dos opciones menos frecuentes, con un 10,45% y un 8,10% respectivamente, junto a la opción de llamar directamente al teléfono particular del taxista, con un residual 6,6%. La segunda opción más utilizada es ya la solicitud a través de internet o aplicaciones móviles, según el 25,37% de la encuesta.

Taxis adaptados

El estudio hace especial hincapié en las dificultades que encuentran las personas con movilidad reducida para acceder a un taxi en Málaga y recuerda que para garantizar este servicio es preciso crear 60 nuevas licencias de vehículos adaptados, una medida que ya tramita el Ayuntamiento de Málaga.

Este trabajo niega que exista una "efectiva dedicación" del 5% de la flota de taxis, como obliga la ley, a la "prestación prioritaria de servicio" a las personas con discapacidad, por lo que advierte de una limitación del "derecho a la igualdad de oportunidad, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad", que recoge la Constitución.

En la actualidad operan en la capital 1.446 licencias de taxi, de las que 88 son de taxi accesible. Esto supone el 6,06% de la flota, lo que en principio sí cumple con el mínimo del 5% obligado por ley. No obstante, el estudio profundiza y apunta que de las 88 licencias de taxi accesible solo 16 - el 1,1% de la flota- están obligadas a prestar servicio a través de la emisora o sistema tecnológico alternativo establecido por el consistorio, además de estar vinculadas a vehículos de 5+1 plazas, que es el modelo que demandan las personas con discapacidad que se desplaza en silla de ruedas frente a las furgonetas de 9 plazas, que en el estudio se denominan "vehículos accesibles de alta ocupación".

Hay que recordar que las personas con movilidad reducida de Málaga se han manifestado en numerosas ocasiones por las dificultades con las que se topan para conseguir que un taxi adaptado les atienda. Entre sus críticas, la principal denuncia va dirigida a las furgonetas de 9 plazas, no solo por no considerarlas seguras para ellos, sino porque priorizan las carreras de grupos grandes de viajeros, lo que deja a las personas con movilidad reducida en un segundo plano, como denuncia Málaga Accesible.

Por otro lado, el análisis de la UMA apunta a que la estrategia de otorgar subvenciones municipales aumentar la flota de taxi accesible e incrementar los servicios de movilidad reducida no están dando resultados.

Más licencias

Por ello, sugiere que debería incrementarse el número de licencias de taxis adaptados, en concreto, de vehículos de 5+1 plazas así como que "se asegure de manera efectiva y continua la atención a través de tecnologías digitales". Para cumplir con este último requisito, advierte que las nuevas licencias tendrían que estar adscritas permanentemente a una emisora o sistema tecnológico alternativo "que centralice las demandas, priorice las solicitudes de personas con dispacidad y optimice la asignación de taxis".

Con este incremento, la flota alcanzaría los 1.506 vehículos, de los que 148 serían adaptados. De los adaptados, 76 -las 16 actuales más 60 nuevas- serían licencias de taxis adaptados permanentes y adscritas a emisora o sistema alternativo.

"Este hito reforzaría la imagen de la ciudad como referente nacional en inclusión y accesibilidad universal, al garantizar una oferta suficiente de transporte público adaptado para dar respuesta a los requerimientos de las personas con movilidad reducida", defiende el trabajo de la Cátedra de Transporte. "Además, el incremento del número de licencias también contribuiría a mejorar el servicio a la población en general, al aumentar la disponibilidad de taxis y, en consecuencia, reducir el tiempo de espera".