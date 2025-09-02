El curso escolar en la provincia de Málaga comienza con menos niños en las aulas

Un total de 89.322 niños de 0 a 3 años comienzan el curso escolar 2025/26 en las guarderías andaluzas. De estos, cerca de 17.000 menores lo harán en la provincia de Málaga.

A pesar de que este año crece la gratuidad en la etapa de educación infantil, las cifras de matriculados no aumentan. La caída de la natalidad en los últimos años ya se deja notar en las aulas, que están cada vez más vacías.

Actualmente, la Junta de Andalucía mantiene más de 40.000 plazas libres en centros de toda la comunidad, aunque se espera que esta cifra varíe a lo largo del curso. En Málaga, la Consejería de Educación estima alcanzar una cifra total de 20.295 matriculaciones.

La tabla comparativa muestra que - por ahora- serán menos niños en las aulas. Por cifras, un total de 16.904 niños y niñas menores de tres años empiezan el curso escolar 2025/26. Estos son 252 matriculados menos que en 2024.

Por tramos de edad, en cero años son 1.125 niñas y niños; en un año, 6.551, y en dos, 9.228 escolares. La Junta recuerda que la matriculación en el primer ciclo de infantil permanece abierta durante todo el curso escolar.

Novedades

Este curso, esta etapa presenta como gran novedad la gratuidad del servicio de atención socioeducativa para todas las plazas de 2 años, tanto en las escuelas i nfantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias.

La inversión prevista para esta medida en este curso es de 40 millones de euros. En el conjunto de la etapa, la Consejería destina este año un total de 290 millones de euros a ayudas a las familias, 107,3 millones más que en 2018, un 58% de incremento. El total del presupuesto de la Junta para el primer ciclo de Infantil en este curso supera los 400 millones de euros.

Esta es una de las medidas que el Gobierno andaluz pone en marcha para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, especialmente entre las clases medias y trabajadoras y las familias desfavorecidas, así como apoyo al sector.

Según recoge el Decreto aprobado el pasado marzo, en un plazo máximo de seis años el nuevo modelo de gratuidad del servicio socioeducativo se extenderá también a los tramos de 0 y 1 año, es decir, al primer ciclo al completo. Todo ello, con el objetivo de seguir incrementado la tasa de escolarización manteniendo el modelo andaluz y la indivisibilidad del ciclo de 0 a 3 años.

Al alza

La Consejería prevé una tendencia al alza en la escolarización a lo largo del curso, con la estimación de alcanzar la cifra de 20.295 niñas y niños en la red de escuelas infantiles de la provincia.

Para este curso, la Junta ha ofertado en la provincia 23.465 plazas. Málaga cuenta para este ciclo con una red de 369 centros, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil.

Respecto a la tasa de escolarización, la previsión es alcanzar el 58,6%, es decir 14 puntos más que en 2018, la más alta de la serie histórica y por encima de la media nacional (49,2%). De esta manera, Andalucía se sitúa como una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnado entre 0 y 3 años escolarizado, superando con creces las recomendaciones de la Unión Europea (33%).

Novedades en dos años

Así, en el 2025-26 conviven dos modelos: el de 0 y 1 años, que seguirá como hasta ahora, con sus servicios y bonificaciones en función de la renta, y el tramo de 2 años, con la gratuidad de la educación para todos en el servicio socioeducativo y bonificaciones en comedor y aula matinal o aula de tarde, lo que permite llegar a un mayor número de familias manteniendo la protección para el alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social.

El precio por alumno del servicio de atención socioeducativa es de 240,53 euros, que asume en su totalidad la Consejería.

A fin de facilitar el máximo de compatibilidad entre vida laboral y familiar, tanto las escuelas infantiles como los centros de educación infantil, ofrecerán sus servicios de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas, siendo un máximo de ocho las horas de permanencia en los centros de los escolares.