Extinguido el incendio en Monte Coronado

El incendio que ayer se declaró en el Monte Coronado ha quedado finalmente extinguido esta mañana a las 10.00 horas, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, en su cuenta en redes sociales. Es el segundo incendio que sufre este paraje de monte en apenas dos semanas, tras el declarado el pasado 18 de agosto.

Ayer, poco después de las 13.00 horas, un denso humo alertó a los vecinos de la Palma-Palmilla, y prácticamente a toda la capital, ya era visible desde gran parte de la ciudad. Decenas de avisos alertaron al 112 Andalucía de un incendio muy próximo a la Palmilla y a la avenida de Valle Inclán y se movilizaron efectivos de bomberos del Infoca, Real Cuerpo de Bomberos y del Consorcio Provincial (CPB).

Álex Zea

La rápida intervención de los medios terrestres y aéreos permitió que en pocas horas el incendio quedara estabilizado y después controlado. En el terreno trabajaron desde poco minutos después de su declaración dos Bricas, un técnico de operaciones, un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente, un vehículo autobomba y un helicóptero súper puma comenzaron las tareas para intentar frenar el incendio por parte del Infoca. Minutos más tarde incorporaron dos aviones de carga en tierra a las tareas de extinción

Por su parte, los bomberos de la capital movilizaron tres vehículos autobomba, dos vehículos nodriza y un vehículo ligero procedentes de los parques Central (Martiricos), Limonar y Teatinos.

Tres bomberos tratan de extinguir el incendio en el Monte Coronado / Álex Zea

A las 15.00 horas, el Plan Infoca daba cuenta de la evolución favorable del incendio, y una hora más tarde los medios aéreos se retiraron, de forma que quedaron luchando contra el incendio tres grupos de bomberos forestales, dos vehículos autobomba y un agente de medio ambiente.

Vista del incendio del Monte Coronado / Álex Zea

A las 17.35 horas el incendio forestal en Monte Coronado se dio por estabilizado, siendo declarado como controlado a las 21.00 horas del lunes. Los efectivos del Servicio de Extinción continuaron trabajando sobre el terreno en las labores de remate y liquidación hasta que este martes han dado cuenta de su extinción en la mañana de este martes.