Málaga logra rebajar por la mínima su cifra de paro en agosto aunque el empleo también desciende

El mes de agosto ha dejado un ligero descenso de 136 desempleados en la provincia de Málaga, situando la cifra total de parados en 108.729 personas, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, aunque este hecho no ha impedido que el número de afiliados a la Seguridad Social sí haya sufrido un retroceso de 1.704 cotizantes.

Málaga enlaza así, aunque sea con una caída mínima, su séptimo mes consecutivo de bajada del desempleo (la racha se inició en febrero) y vuelve a romper, al igual que ya hizo en 2024, con una dinámica que, aunque aparentemente contradictoria, suele ser bastante habitual: la de que el paro suba en agosto, el mes que representa el punto álgido de la temporada turística. En ejercicios anteriores así había ocurrido, al ser una época donde empiezan a producirse ya las primeras salidas de personal del segmento de los servicios, por la proximidad del final del verano.

En términos interanuales, Málaga presenta una caída de 7.613 parados en relación con el mismo mes del año anterior. El nivel de paro para agosto es el más bajo desde el año 2007, cuando se registraban 84.305 personas sin trabajo en las oficinas de empleo en la provincia. Se han logrado rebajar ya así las cifras de agosto de 2008 (111.316 parados), cuando ya empezaban a evidenciarse los graves efectos de la crisis económica que se desató en aquella época.

Por sectores, la bajada del paro en agosto ha estado encabezada en Málaga por la agricultura, con 47 desempleados menos, y los servicios (-101), mientras que hubo también una reducción en el colectivo de personas sin empleo anterior (-381), donde se incluyen, entre otros, a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Por contra, hubo un aumento de 246 parados en el segmento de la construcción y de 68 personas en la industria.

Un trabajador de una empresa tecnolóligica de Málaga. / L. O.

Bajada del empleo

Por la parte del empleo, agosto sí arroja un descenso de 1.704 afiliados a la Seguridad Social en Málaga, lo que coloca la cifra media de cotizantes en 757.244 personas. La provincia, en todo caso, presenta un aumento de 23.514 cotizantes en la comparativa interanual con agosto del pasado año, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, es el número más alto de afiliados para un agosto de toda la serie histórica.

Málaga es la cuarta provincia española y la primera andaluza con más crecimiento de afiliados en los últimos doce meses tras Madrid (93.390), Barcelona (55.009), y Valencia (43.266).