Málaga supera el verano con casi el triple de agua embalsada que hace justo un año

Los siete embalses de la provincia de Málaga albergan en este arranque de septiembre un total de 313,4 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone que se encuentran de media al 51% de su capacidad. Es casi el triple del caudal que almacenaban hace 12 meses e incluso esa cifra supone una mejora de 106 hectómetros respecto a la cantidad que mantenían a principios de marzo, justo antes de las lluvias que ponían fin a tres años muy deficitarios en cuanto a precipitaciones.

La presa de la Viñuela permanece a más del 50% de su capacidad. / DELANIEVE

Principal aportación

De los más de 300 hectómetros que atesoran las presas malagueñas, la principal aportación la encontramos en el pantano de Guadalteba, con 81,3 hectómetros en su aforo, o lo que es lo mismo, el 53% de su capacidad total. Casualmente es el embalse que más se acerca a la capacidad media del conjunto de las siete presas malagueñas.

Le sigue el embalse de mayor capacidad de la provincia, el de La Viñuela, con 73,9 hectómetros en su recinto, que lo mantienen al 45%. Recordemos que a principios de marzo, hace apenas siete meses, el mismo pantano se encontraba al 22%, con 36 hectómetros acumulados, de los 207 que por entonces sumaba toda la provincia. En ese momento apenas aportaba el 17% de toda el agua embalsada en Málaga, mientras que en este momento casi representa un cuarto de todo el caudal disponible.

Vista aérea reciente del pantano del Guadalhorce. / B.A.

Fin del año hidrológico

También son muy destacables los 50,3 hectómetros que suma el embalse de Guadalhorce, casi al 60% de su capacidad en este instante. O los 43,4 de La Concepción, que sigue por encima del 75% de todo su aforo. Es justo este punto de la provincia el que más agua de lluvia ha recogido durante el año hidrológico que se acerca a su final, puesto que acumula 814 litros por metro cuadrado, frente a los algo más de 600 del entorno de los grandes embalses del Guadalhorce o los casi 600 que también marcan La Viñuela o la presa de Casasola, en el término de Almogía.

Es importante la situación hídrica que arroja la provincia, porque de momento la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no detecta inestabilidad alguna en las primeras semanas de este mes de septiembre. Habrá poca probabilidad de lluvias en estos primeros días de septiembre, si bien es cierto que las temperaturas en este momento están por debajo de lo que suele ser habitual a estas alturas del verano.

Cinco hectómetros semanales

En los últimos siete días, los siete pantanos malagueños han cedido un total de 5 hectómetros cúbicos. Hasta 1,4 ha cedido La Concepción, y casi un hectómetro, La Viñuela. Son los dos embalses que abastecen a un litoral que en agosto prácticamente triplica su población. La variación en siete días ha sido mínima en las presas de Casasola, Limonero, Guadalteba o Guadalhorce. Pero sí que ha cedido otros 2 hectómetros el embalse de Conde de Guadalhorce, que no obstante sigue casi al 60% de su capacidad total, con 39,5 hectómetros cúbicos en este momento.

El cambio más drástico en los últimos siete meses lo aporta el pantano de Guadalhorce, que ha pasado de apenas 19 hectómetros cúbicos, que lo habían llevado a la situación de «embalse muerto», al estar por debajo del 15% de su capacidad, a los actuales 50,3 hectómetros (40%).

