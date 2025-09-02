Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Palestina

Málaga volverá a salir a las calles en apoyo al pueblo palestino

La convocatoria tendrá lugar el sábado 6 de septiembre a las 19:00 horas en la Plaza de la Constitución

Asistentes a la última manifestacion contra la ocupacion de Palestina bajo el lema.

Asistentes a la última manifestacion contra la ocupacion de Palestina bajo el lema.

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Málaga vuelve a organizar una marcha en solidaridad con el pueblo palestino.

La convocatoria tendrá lugar el sábado 6 de septiembre a las 19:00 horas en la Plaza de la Constitución, donde organizaciones sociales y ciudadanos se reunirán para exigir el fin de la ocupación israelí y denunciar "el exterminio al que está siendo sometida la población gazatí".

La protesta, organizada por Global Alliance for Palestine, pone el foco en la actual situación que vive la Franja de Gaza, así como en la escalada de violencia y represión en Cisjordania, territorios que siguen bajo ocupación militar por parte de Israel.

Bajo el lema “Justicia para el pueblo palestino desde el río hasta el mar”, la concentración busca visibilizar la causa palestina y reclamar el respeto al derecho internacional, denunciando las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en la región.

Los organizadores hacen un llamamiento a la ciudadanía malagueña a participar de forma pacífica en este acto, reafirmando el compromiso de la ciudad con la solidaridad internacional y la justicia para Palestina.

TEMAS

