Navarro analiza con los delegados el nuevo inicio del curso político en Málaga

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, presidió el lunes, 1 de septiembre, la primera reunión de coordinación del equipo de delegados territoriales tras el mes de agosto, donde animó «a seguir trabajando sin descanso por todos los malagueños, como lo hemos venido haciendo hasta ahora».

En la reunión se hizo balance de las actuaciones realizadas hasta ahora en las distintas delegaciones territoriales, así como de los proyectos que hay en marcha en toda la provincia y las iniciativas de cara a finalizar el año 2025, según informaron desde la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga en una nota.

Uno de los principales asuntos que se trató es el inicio del curso escolar, ya que este mes de septiembre comienzan las clases de todas las enseñanzas no universitarias. A partir del 3 de septiembre, con la escolarización de cero a tres años, se inicia el proceso de incorporación a la actividad lectiva de docentes y alumnos en Andalucía.

El calendario escolar prevé que, tras el alumnado del primer ciclo de Infantil, se incorporen a las aulas el 10 de septiembre los alumnos de segundo ciclo de Infantil y Primaria.

Los estudiantes y docentes de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación de Adultos y enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza comienzan las clases a partir del 22 de septiembre y será en el mes de octubre cuando se completará la vuelta a las clases con las enseñanzas de régimen especial.

La delegada del Gobierno andaluz subrayó que «aunque no se ha dejado de trabajar en todo el verano», la consideración de agosto como mes inhábil para muchos trámites, «hace necesario este encuentro para retomar el impulso necesario en cada uno de nuestros proyectos».

Además de la planificación prevista en colegios e institutos, en la reunión se analizó la gestión de cada consejería en la provincia y la programación establecida para los próximos meses.

Asimismo, se abordaron los principales proyectos que arrancarán o finalizarán en este último trimestre de 2025 en la provincia de Málaga correspondientes a cada área de las distintas consejerías, desde el ámbito sanitario y social, hasta las infraestructuras viarias o en materia hídrica que se están llevando a cabo.

