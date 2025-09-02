Un nuevo descubrimiento de un equipo de investigadores de Málaga cambia la forma de entender el Alzheimer

Nuevo paso adelante en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer gracias al descubrimiento de un equipo de investigadores del instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima Plataforma Bionand), que cambia la forma de entender la enfermedad, que afecta a casi 50 millones de personas en todo el mundo. Una cifra que se prevé que se duplique para 2050.

Hasta el día de hoy, no se entendía por qué los modelos animales con los que se trabaja para desarrollar nuevas terapias no siempre reproducen fielmente lo que ocurre en las personas con Alzheimer. Una cuestión que por fin ha sido respondida por este equipo de investigadores, que han descubierto que las proteínas de origen humano que propagan la enfermedad en el cerebro son mucho más agresivas que las de ratón.

Se trata de un hallazgo clave, ya que estas diferencias ayudan a explicar por qué los tratamientos que funcionan en animales no siempre son eficaces en humanos. Según destacan los investigadores, comprender cómo se comportan estas proteínas abre la puerta a encontrar terapias más precisas.

Este descubrimiento, publicado en la revista ‘Aging Cell’, ha sido conseguido por investigadores del grupo ‘Neuropatología de la enfermedad de Alzheimer’ (NEUROAD) de Ibima, que lidera Antonia Gutiérrez Pérez, con participación también del Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología de la Universidad de Málaga y el Institute for Memory Impairments and Neurological Disorders de la Universidad de California, Irvine (EEUU).

Comprender cómo se propagan

Para entender el impacto de este hallazgo, hay que saber primero que la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la acumulación de dos proteínas mal plegadas las cuales, al desplegarse de manera anómala, actúan como "semillas" que capturan a sus versiones sanas y las convierten en copias patológicas.

David Baglietto, autor principal del estudio / L.O.

“Este proceso de propagación explica la expansión de las lesiones a distintas regiones del cerebro, aunque hasta ahora no se entendía por qué las semillas humanas y las de otros mamíferos se comportan de manera distinta”, explican los investigadores, que resaltan que “comprender cómo se propagan estas "semillas" es fundamental para desentrañar la complejidad del Alzheimer y encontrar vías para detener su avance”.

El estudio

Para ello, el grupo de investigación, dirigido por David Baglietto y Juana Andreo López, inyectaron extractos de cerebro de pacientes con Alzheimer y de ratones modelo de la enfermedad modificados genéticamente en el hipocampo de ratones vivos. El objetivo del estudio era determinar si las "semillas" humanas o las de roedor eran más propensas a convertir proteínas sanas en sus copias patológicas, así como establecer las posibles diferencias en la respuesta de las células inmunes del cerebro a esta patología.

De esta manera, descubrieron, de forma inesperada, que los extractos de cerebro humano con alzhéimer inoculados en los cerebros de ratones demostraron una capacidad “notablemente más agresiva” en comparación con los que recibieron extractos de ratón.

Propiedades diferentes

"Nuestros datos indican que las 'semillas' de Alzheimer de origen humano poseen propiedades diferentes, lo que facilita la formación de agregados amiloides de una manera más eficiente que las de ratón", explican los investigadores en el artículo. Esto sugiere que las "semillas" humanas podrían tener conformaciones estructurales o "cepas" distintas con propiedades patogénicas únicas, lo que ayudaría a explicar por qué el Alzheimer se presenta de forma tan variada en los pacientes.

“Comprender las particularidades de las semillas patogénicas nos acerca a tratamientos más precisos y adaptados a cada variante de Alzheimer”, subraya Baglietto, el investigador principal del estudio, que aclara que el siguiente paso será explorar cómo modificar o neutralizar estas semillas mediante anticuerpos o pequeños compuestos.

"Células guardianas"

Desde Ibima también destacan que este trabajo aporta otra lección clave relacionada con la microglía, unas “células guardianas” del cerebro que podrían convertirse en un nuevo objetivo terapéutico.

El consorcio de investigadores españoles y norteamericanos diseñaron un experimento inédito que consistía en la extracción de tejido cerebral de pacientes fallecidos con alzheimer para posteriormente inocularlo en áreas clave del cerebro de ratones vivos. Tras meses de incubación, cuantificaron y estudiaron la respuesta inflamatoria, destacando el papel de la microglía, es decir las “células barrera” o “guardianes” del cerebro, encargadas de rodear y aislar el daño neuronal.

Después, al inyectar semillas de ratón, los investigadores observaron una respuesta microglial “mucho más débil” y un aumento del daño neurítico. Asimismo, los experimentos en cultivos celulares in vitro revelaron que las semillas murinas resultaron también “más tóxicas” que las humanas, sugiriendo un estado de “agotamiento” que compromete la función protectora de estas células.

Por ello, los investigadores concluyeron que la microglía podría convertirse en un nuevo objetivo terapéutico, ya que potenciar la función de estas células podría ralentizar la progresión de la enfermedad, según concluyen desde Ibima.