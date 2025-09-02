Este es el plato malagueño que se ha convertido en el más típico de toda Andalucía: lo asegura un encuesta del CIS

Pensar en Andalucía en adentrarse en sus costas, montes, monumentos, cultura e, indudablemente, su gastronomía. Un elemento clave que ha convertido a la comunidad autónoma en uno de los destinos más demandados y visitados por ciudadanos de todos los rincones del planeta tras considerarlo una Meca de belleza, riqueza y buen sabor. Así, son innumerables los platos que cada jornada consiguen conquistar a sus comensales, pero uno de ellos se ha posicionado como el más "típico" del territorio y es uno de los bocados más tradicionales de la provincia de Málaga.

Así lo ha revelado el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su tercer análisis Turismo y Gastronomía realizado a partir de casi 3.000 encuestas, que plasma la opinión de la ciudadanía sobre los platos más típicos de cada comunidad autónoma, en el que ha destacado uno de los mayores emblemas de Málaga: el pescaíto frito.

De ese modo, esta joya gastronómica que ha traspasado fronteras y se ha convertido en uno de los platos más deseados y alabados por los miles de turistas que cada año acuden a la provincia malagueña ha acumulado el 35% de las votaciones de esta encuesta, que sitúa el pescaíto frito y su increíble sabor, conseguido gracias a un producto fresco y frito en abundante aceite hasta quedar crujiente por fuera y jugoso en su interior, se alza como el plato más emblemático de toda Andalucía.

El pescaíto frito, empatado con otro plato como el más típico de Andalucía

Un producto que tiene presencia en toda la comunidad autónoma y, aún más, en sus provincias costeras, y que Málaga y su Costa del Sol ha convertido en uno de sus principales tesoros reconocidos por toda la geografía internacional.

Pero el pescaíto frito no es el único plato que se ha alzado con el primer puesto de esta encuesta, sino que comparte podium con otro de los sabores más característicos y alabados de toda la comunidad, el gazpacho, que también ha recogido el 35% de las votaciones.

El gazpacho, el otro plato "típico" de Andalucía, según el CIS / .

En tercera posición se encuentra el salmorejo, que alcanza el 23% de los votos, al que sigue, muy de lejos, el jamón (0,6%), las migas (0,5%), el cordero asado y el cochinillo, con 0,2% cada uno, entre otros.