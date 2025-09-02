Los primeros vecinos del Distrito Zeta de Málaga llegarán a finales de 2026: Aedas Homes comunica las fechas de entrega de sus viviendas

La promotora residencial Aedas Homes ha anunciado este martes que entregará las primeras viviendas de sus promociones en el Distrito Zeta de Málaga a finales del próximo año 2026, lo que supondrá la llega de los primeros vecinos de este nuevo barrio de la capital. La compañía afirma que tiene ya vendido el 60% de Zeta Valley (que tiene 67 viviendas) y el 45% de Zeta Avenue (con 124 unidades).

El perfil es el de compradores de primera vivienda, entre los que destacan las parejas jóvenes que adquieren una vivienda de dos dormitorios e inversores, según explica el director territorial de Aedas Homes en Costal del Sol, Ángel Fernández.

Las primeras grúas instaladas en este enclave llevan trabajando desde finales de 2024.

Aedas Homes afirma que comenzará a entregar a finales de 2026 los primeros inmuebles de la promoción Zeta Valley y, a principios de 2027, hará lo propio en el proyecto Zeta Avenue. Las obras de ambos residenciales están avanzando "a buen ritmo" de la mano de la constructora Sacyr.

"El barrio de Distrito Zeta está marcando un antes y un después en el mundo inmobiliario malagueño y Aedas Homes está escribiendo parte de esta historia. A finales de 2024 la compañía fue la primera en llevar grúas a este sector y en 2026 los primeros residentes llegarán a Distrito Zeta para vivir en una vivienda Aedas", asegura Fernández.

Según Aedas Homes, el Distrito Zeta representa una zona única de vivienda en Málaga y en España que "revolucionará" la forma de vivir en la capital. "Hablamos de una ciudad inteligente o smart city basada en su compromiso con el medioambiente y en su potencial tecnológico, incluido el despliegue del 5G. A lo que hay que añadir unos espacios comunes que promueven la movilidad y la comunidad de los residentes", ha señalado Fernández.

Tres promociones

La primera promoción que cobrará vida será Zeta Valley, conformada por 67 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios -todas con terraza, garaje y trastero-. El proyecto cuenta con zonas comunes que incluyen jardines, área de juegos infantil, espacio fitness, aparcamiento para bicicletas y piscinas de cloración salina para adultos y niños.

Imagen recreada de la promoción Zeta Valley de Aedas Homes en el Distrito Zeta de Málaga. / L. O.

Meses después llegará la promoción Zeta Avenue, de 124 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, que tiene servicio de cuidados jardines, piscinas para adultos y niños con sistema de cloración salina, un área de juegos infantiles, aparcamiento para bicicletas, un gimnasio equipado y una sala de coworking.

A estas dos promociones, se ha sumado recientemente un tercer proyecto de Aedas Homes ya en venta: Zeta Place, con 74 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios -incluidos áticos y bajos con amplias terrazas- con piscinas de adultos y niños de cloración salina con solárium, áreas ajardinadas, espacio de juegos infantiles, gimnasio y sala coworking, entre otras. "Zeta Place es otro caso de éxito: en apenas un mes se ha vendido cerca del 25% de la oferta", señala Fernández.

Show Office en el ‘barrio piloto’

La compañía comercializa el producto que queda disponible en Zeta Valle y Zeta Avenue y la nueva promoción Zeta Place en una oficina situada en el mismo Distrito Zeta. Este espacio incluye un piso piloto a escala real y una decoración cuidada. "Además, se encuentra ubicado en el ‘barrio piloto’ del distrito, lo que permite a los visitantes conocer de cerca las características y ventajas del ámbito", añade la compañía.