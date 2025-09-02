La venta de coches crece un 20% en Málaga y dos de cada tres son híbridos y eléctricos

Las ventas de turismos y todoterrenos nuevos en Málaga han cerrado los dos primeros cuatrimestres de 2025 con un alza significativa con respecto al año anterior, pero aún por debajo de los objetivos del sector de automoción. Con 19.888 matriculaciones de coches hasta el mes de agosto y un aumento interanual del 20,8%, las cifras siguen un 12,8% por debajo del nivel de 2019, que fue el último de actividad normalizada antes del gran bajón comercial que trajo el Covid. La espiral inflacionista de los años 2022 y 2023 o la incertidumbre ante el incierto futuro del motor de combustión han sido algunos elementos que han ralentizado la recuperación del mercado.

Según los datos de las patronales Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (vendedores), la mejora de las matriculaciones en Málaga en este 2025 viene sobre todo por el canal de empresas, que crece un 27,4% hasta las 5.793 matriculaciones, y por el de los rentacar, cuyas compras para sus flotas de alquiler de vehículos suben casi un 50 para un total de 2.598 unidades. El tercer pilar, y el más importante para los concesionarios, es el de particulares, que sube un 12,8% y alcanzan las 10.187 matriculaciones.

La situación en Málaga replica la dinámica que también se percibe a nivel nacional. En España, las matriculaciones alcanzaron las 769.452 unidades hasta agosto, con un incremento del 14,6%.El buen ritmo del mercado electrificado está tirando de las ventas. Aun así, el mercado todavía se sitúa un 12% a los registros de 2019, previo a la pandemia.

Híbridos y eléctricos copan el mercado

La gran tendencia en el mercado del automóvil es el continuo ascenso de ventas del vehículo híbrido y eléctrico. Tras un 2024 donde estas líneas superaron por primera vez al binomio gasolina-diésel (antaño, el claro dominador del mercado) con un 57% del total de operaciones, este 2025 está elevando su protagonismo.

Según Faconauto, este primer semestre se han vendido 4.430 vehículos de gasolina y 442 de diésel, lo que supone una cuota conjunta del 31,9%. Enfrente está el denominado ‘resto’, donde Faconauto incluye a los híbridos (enchufables o no), los eléctricos y los vehículos de gas, con 10.439 matriculaciones y un peso en el mercado que se sitúa ya en el 68,1%. Es decir, dos de cada tres coches que se venden en Málaga son ya de este segmentos alternativos al de los clásicos motores de combustión.

Las cifras de mercado confirman la tendencia al alza de los vehículos alternativos a los motores de combustión: de hecho, en lo que va de 2025, las ventas de coches de gasolina en Málaga bajan un 10,8% (han sido 5.700) y las de diésel se desploman un 47,3% (sólo se han comercializado 555 unidades), mientras que el denominado 'resto' (donde entran híbridos, eléctricos y de gas) sube un 51,2% con un total de 13.627 coches vendidos. Así, más de un tercio de las ventas totales de coches en Málaga con ya de este tipo de vehículos.

Optimismo en el sector

Con los resultados de agosto, el mercado nacional consigue doce meses consecutivos en pleno crecimiento. "Tanto las ventas totales como las de eléctricos e híbridos enchufables son buenas noticias y dan fe del esfuerzo que están realizando las marcas de poner en el mercado modelos eléctricos cada vez más asequibles para llegar a un mayor número de ciudadanos. Ahora sólo falta que los planes de ayuda tengan presupuesto suficiente y si las ayudas fueran directas y más fáciles de tramitar, supondría un espaldarazo más para las ventas de vehículos con enchufe", ha subrayado el director de comunicación de Anfac, Félix García.

El director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, ha valorado el "buen comportamiento" del mercado de la automoción en estos primeros ocho meses, cimentado sobre todo en las compras que están haciendo familias y particulares en los concesionarios.

Un concesionario de coches. / L. O.

Mientras, la directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche, ha destacado que las matriculaciones mantienen en agosto su incremento, con un crecimiento a doble dígito, que no se veía desde agosto de 2018. "Mantener este dinamismo del mercado pasa por garantizar un plan estable de impulso a la demanda que contribuya a seguir estrechando la brecha con respecto a los niveles prepandemia", ha añadido.