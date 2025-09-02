La vuelta al cole más cara: el gasto por niño en Andalucía se dispara en 2025

Arranca septiembre y eso significa que la vuelta al cole está a la vuelta de la esquina. Los niños comienzan una nueva etapa escolar con los compañeros de clase, nuevos libros y quizás nueva ropa.

Todo ello, para los padres, que son los que tendrán que hacer frente a la temida cuesta de septiembre.

La vuelta al cole en 2025 se ha convertido en la más cara de los últimos años, marcando un nuevo récord en el gasto medio que deben afrontar las familias. Los precios del material escolar, los uniformes, el comedor, el transporte y otros servicios asociados a la escolarización no han dejado de subir.

Según un estudio reciente de la Asociación Española de Consumidores, escolarizar a un hijo en Andalucía este curso supone un desembolso de 602 euros en un colegio público, 746 euros en uno concertado y hasta 1.801 euros en un centro privado.

En comparación con el año pasado, el aumento es evidente. El gasto en colegios públicos ha subido 42 euros, lo que representa un incremento del 7,5 %, mientras que en los concertados el alza ha sido de 36 euros, un 5,1 % más.

Educación privada, la más cara

Sin embargo, el mayor salto se da en la educación privada, donde las familias están pagando de media 381 euros más por niño que en 2024, una subida del 26,8 %. Este incremento refleja no solo el encarecimiento generalizado de productos y servicios escolares, sino también una creciente brecha económica entre los distintos modelos educativos.

A nivel nacional, la media de gasto también ha subido. En 2025, el coste medio por alumno es de 594 euros en colegios públicos, 702 en concertados y 1.752 en privados.

Andalucía se posiciona como la quinta comunidad más cara del país para afrontar el inicio del curso, situándose por encima de la media nacional en todas las modalidades. Aunque tradicionalmente considerada una comunidad con una oferta educativa accesible, los datos actuales evidencian un encarecimiento preocupante que afecta a miles de familias andaluzas.

El caso de Cantabria resulta especialmente llamativo. A pesar de ser considerada una comunidad con buena calidad educativa, presenta este año los costes más bajos en todos los tipos de centros.

No obstante, incluso allí los gastos por niño superan ampliamente los 600 euros en centros públicos y se acercan a los 1.900 en los privados, lo que muestra que el encarecimiento de la vuelta al cole no es un fenómeno aislado, sino una tendencia generalizada en todo el país