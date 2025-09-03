Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

Todas las ayudas y becas que puedes solicitar para esta vuelta al cole en Málaga

La Junta de Andalucía ofrece diversas becas y ayudas destinadas a facilitar el acceso y la permanencia en el sistema educativo, especialmente para aquellos con menos recursos

Niños y padres hacen cola para entrar al colegio el primer día de clase tras las vacaciones de verano.

Chaima Laghrissi

Málaga

La vuelta al cole arranca oficialmente este miércoles en toda Andalucía. Los primeros en llegar a las aulas han sido los niños de 0 a 3 años. Los próximos en hacerlo serán los matriculados en Infantil y Primaria, el 10 de septiembre.

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas lo harán el 15 de septiembre. La llegada escalonada a las clases terminará el 22 de septiembre con la vuelta a la normalidad en la Universidad, Escuelas Oficiales de Idiomas y de Enseñanzas Artísticas Superiores.

Una vuelta al cole que será la más cara de los últimos años. Y para que el desembolso sea más llevadera, la Junta de Andalucía ofrece diversas becas y ayudas destinadas a facilitar el acceso y la permanencia en el sistema educativo, especialmente para aquellos con menos recursos.

Beca 'Vuelta al Cole'

Esta ayuda está dirigida a familias que tengan a su cargo a estudiantes matriculados en centros docentes públicos de Andalucía y que hagan uso de los servicios complementarios (aula matinal, comedor o actividades extraescolares). Con ella podrán solicitar la gratuidad o bonificación de su coste durante el inicio del curso.

Para ello se deberá rellenar este formulario. La presentación de solicitudes podrá hacerse de dos maneras; de forma telemática, a través de la web de la Consejería, o bien de manera presencial en el colegio o instituto donde el estudiante esté matriculado.

El plazo para completar este procedimiento es hasta las 23.59 horas del día 8 de septiembre mes.

Beca 6000

La Beca 6000 está dirigida a estudiantes que finalizan la ESO y se matriculan en primer curso de Bachillerato o en un ciclo formativo de grado medio presencial.

Se trata de 6.000 € anuales, distribuidos en 600 € mensuales durante los meses de junio a septiembre.

Para acceder a ella se debe estar matriculado en un curso completo en modalidad presencial. No poseer ni reunir los requisitos para obtener un título de nivel superior. No realizar actividad laboral ni estar inscrito como demandante de empleo. Cumplir con los umbrales de renta establecidos. Haber superado todas las asignaturas en la evaluación final ordinaria.

Beca Adriano

Dirigida a estudiantes que cursan enseñanzas postobligatorias no universitarias en centros docentes no universitarios de Andalucía.

La dotación es variable según la renta familiar y la distancia al centro educativo. Y los requisitos para acceder a ella son:

  • Cumplir con los requisitos de renta establecidos por el Ministerio de Educación.
  • Tener una nota media igual o superior a 5 puntos.
  • No haber obtenido un título de nivel superior.
  • No estar realizando actividad laboral ni estar inscrito como demandante de empleo.

Andalucía Segunda Oportunidad

Dirigida a jóvenes de entre 18 y 24 años que no han completado la educación secundaria obligatoria.

El fin es ofrecer una oportunidad para retomar los estudios y mejorar la empleabilidad.

Otras ayudas

Existen otras ayudas que ofrece la Junta de Andalucía para las familias de los estudiantes asi como para los matriculados como es la ayudas el fomento de la Escolarización (Educación Infantil 0-3 años) y a la Educación Especial.

También ayudas al transporte escolar a estudiantes que residen a más de 5 km del centro educativo. Y por desplazamiento a empresas (Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas ): dirigida a estudiantes de formación profesional que realizan prácticas en empresas, estudios o talleres situadas a más de 5 km del centro educativo.

Aún se desconocen las fechas de convocatoria para poder solicitar estas ayudas en la web de la Junta de Andalucía. Aunque se espera que sean a lo largo del curso escolar.

