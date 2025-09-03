Menos lluvioso y más cálido: así será el tiempo este otoño en Málaga según la Aemet

Septiembre es sinónimo de otoño. Aunque quedan casi tres semanas para cambiar de estación, el fin de agosto supone para muchos dejar atrás el verano.

Un verano que ha sido uno de los dos más cálidos de la serie histórica, junto al de 2022 han sido los más calurosos de lo normal desde 1961.

Con la mirada ya puesta en la próxima estación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado su predicción de cómo será el tiempo este otoño. Según su pronóstico, se espera que sea también más cálido y seco de lo normal con temperaturas superiores a la media.

En Málaga el mes de septiembre suele dejar máximas que rondan los 26º C con mínimas que caen hasta los 18: "Hay un 60-70% de probabilidad de que este otoño meteorológico sea más cálido de lo normal, frente a un 10% de que sea más frío en la Península y Baleares", alertan.

En cuanto a la probabilidad de lluvias, hay un 45% de probabilidades de que el otoño sea menos lluvioso de lo normal en el oeste y en el centro de la Península, - aquí entraría la región malagueña- así como en Canarias, frente a un 20% de que las lluvias sean superiores a las normales en esas zonas, mientras que para el este de la Península y Baleares no hay una tendencia clara.

Borrascas previstas 25/26

A partir del 1 de septiembre de 2025, AEMET y el Grupo Suroeste (España, Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y, por primera vez, Andorra) han establecido una nueva lista de 21 nombres que se asignarán a las borrascas de gran impacto, en orden alfabético y alternando entre femenino y masculino:

Alice, Benjamin, Claudia, Davide, Emilia, Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana, Pedro, Regina, Samuel, Therese, Vitor y Wilma