La Luna de Sangre desde Málaga: ¿dónde y cuándo verla este 7 de septiembre?

El calendario astronómico tiene marcado este mes uno de los eventos más esperados del año. La luna llena de septiembre viene acompañada de un eclipse lunar total que se podrá ver en todo el país.

Lo que hace especial a este eclipse es su tono rojizo que bañará el cielo, es por eso por lo que se le conoce comúnmente como "luna de sangre".

Antiguamente, a la luna eclipsada, que se tiñe de rojo, se le llamaba así principalmente por su color rojizo y por el miedo que inspiraba en civilizaciones antiguas, que la asociaban con presagios funestos y eventos trágicos.

Se creía que este color rojizo simbolizaba la sangre derramada, en relatos como la historia bíblica del rey Herodes , o presagiaba el fin de un monarca.

El eclipse lunar total se verá en Málaga el próximo 7 de septiembre de 2025.

Será el segundo y último eclipse lunar del año y tendrá una duración total de 83 minutos, lo que lo convierte en uno de los más largos de la década.

Horas para verlo

El mejor momento para observarla será entre las 19:30 y las 21:00 horas (hora peninsular), coincidiendo con la fase de totalidad del eclipse. Aunque el momento cumbre será a las 20:11, cuando ese color será más profundo y abarcará a toda la superficie.

Finalizará a las 20:53 (hora peninsular).

Dónde verla

Esta vez la Luna de Sangre se podrá ver desde cualquier punto de la ciudad. Eso sí, para una visión más nítida y clara lo recomendado es buscar zonas sin contaminación lumínica ni obstáculos para poder contemplarla en su magnitud.

Hasta 2028

La siguiente Luna de Sangre visible en España después del eclipse del 7 de septiembre de 2025 será el 31 de diciembre de 2028.

Aunque el próximo eclipse lunar será en marzo de 2026, pero no será visible desde España. Habrá que esperar hasta el 12 de agosto de 2026 para un evento aún más espectacular: un eclipse solar total visible desde buena parte del país, considerado uno de los eventos astronómicos más importantes de la década.