Málaga continúa como el tercer destino mundial preferido de trabajo de los ejecutivos nómadas digitales

Málaga capital se mantiene por tercer año consecutivo como uno de los destinos más atractivos del mundo para ejecutivos nómadas, solo superada por Dubái y Abu Dabi, según el informe Executive Nomad Index 2025 elaborado por la consultora internacional Savills, que analiza a partir de indicadores globales cómo los cambios sociales, demográficos, medioambientales y tecnológicos afectan a las necesidades inmobiliarias en el mundo. La capital malagueña se sitúa por delante de destinos como Miami o Lisboa, que mantienen sus posiciones en cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Palma de Mallorca y Barcelona son otras ciudades españolas que aparecen en el top 10 mundial, concretamente en los puestos seis y siete. El 'top ten' lo completan Barbados, Auckland y el Algarve.

"Málaga y su área metropolitana siguen consolidando su atractivo por una combinación única de estilo de vida mediterráneo y ciudad abierta, buenos servicios, oferta educativa que atrae a familias y una excelente conectividad, tanto digital como a través de vuelos directos con Europa, y ahora ya con EEUU", explica el director de Savills Andalucía, José Félix Pérez-Peña.

El estudio señala que cada una de las tres ciudades españolas que aparecen en lad diez primeras posiciones del ranking ofrecen "algo único" para los nómadas ejecutivos, dentro de la "robusta economía" del país. De Málaga, Savills apunta que supera en preferencias a Palma y Barcelona por su "fuerte ventaja de precio". "Palma ofrece una calidad de vida excepcionalmente alta, mientras que Barcelona ofrece una experiencia costera similar, además de un entorno más urbano", apunta.

¿Qué buscan los nómadas digitales?

"La tecnología ha permitido a muchos fundadores y gerentes de empresas trabajar desde cualquier lugar. Al igual que los nómadas digitales, generalmente más jóvenes, los nómadas ejecutivos buscan una alta calidad de vida, con requisitos como un clima cálido y una cultura acogedora. Sin embargo, la clase ejecutiva tiende a viajar con sus familias y prioriza la educación y la atención médica", detalla el informe.

Savills explica que los nómadas ejecutivos tienden a alquilar, priorizando la amplitud del espacio y la proximidad a los servicios. "Los alquileres prime en las 30 ubicaciones analizadas en este índice han aumentado un 2,9% de media este año, lo que refleja un interés continuo", afirma.

Estrategias de atracción

El informe de Savills señala que el panorama está cambiando para los ejecutivos nómadas y cada vez más mercados desarrollan estrategias específicas para atraer a este perfil profesional. "En países como Canadá o Nueva Zelanda, aunque no existen visados explícitos para nómadas digitales, se han adaptado visados de larga estancia para permitir el trabajo remoto durante todo el periodo de residencia", apunta.

Una vista aérea del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. / L .O.

Entre los nuevos destinos que se suman este año al Executive Nomad Index de Savills destacan Auckland (en el puesto 9), Tokio (11), Creta (15), Vancouver (18) y Berlín (28).