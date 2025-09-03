El PSOE critica la falta de casi 200 bomberos en la ciudad de Málaga

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha reclamado "con urgencia" al equipo de Gobierno "un refuerzo significativo" de la plantilla del Real Cuerpo de Bomberos, "puesto que la cifra actual es de 260 frente a los 320 bomberos con que contaba la ciudad en el año 2008".

Así, según los socialistas, en el presupuesto de 2025 se contempla partida para las nóminas de 271 agentes de extinción de incendios, mientras que "hay 185 vacantes, lo que supone un déficit de casi el 75%", ha manifestado el portavoz socialista, Daniel Pérez. Es decir, que según el presupuesto municipal de 2025 "la ciudad necesita 456 bomberos, mientras que en realidad contamos con apenas 260".

Los socialistas han defendido que con el incremento de plantilla "se podrá proceder a labores de prevención, puesto que el verano de 2025 ha dejado un panorama preocupante, mientras que la situación se agrava por el abandono de los montes", ha aseverado el portavoz socialista en el Consistorio.

Además, ha considerado que "260 bomberos en plantilla son insuficientes para garantizar la prevención ante incendios forestales en la ciudad de Málaga, una cifra muy inferior a la necesaria para garantizar una respuesta eficaz y segura también ante conatos e incendios urbanos", ha agregado Pérez.

Por eso, los socialistas llevarán a comisión una petición para ocupar las 185 vacantes del Real Cuerpo de Bomberos, con una oferta de empleo público inmediata para "garantizar el refuerzo de la plantilla hasta niveles operativos adecuados", superando los 320 efectivos con el fin de abordar tanto incendios urbanos como forestales en el cinturón verde de la ciudad, ha indicado Daniel Pérez.

El responsable de Seguridad en el grupo socialista, Salvador Trujillo, ha explicado por su parte que la falta de gestión del monte y el desmantelamiento del tejido agrícola y ganadero "favorece la proliferación de biomasa seca y combustible que alimenta los incendios".

Por eso, el edil del PSOE ha alentado al equipo de gobierno del PP que incremente la plantilla de Bomberos para establecer labores de prevención. A esto hay que sumar el "déficit de brigadas forestales en nuestra provincia", ha señalado, puesto que "en la campaña contra incendios 2025 del Plan Infoca faltan entre 80 y 90 agentes forestales" para completar las brigadas en la provincia de Málaga, lo cual "debilita gravemente la capacidad operativa del dispositivo en nuestra ciudad y en el cinturón metropolitano".

Trujillo ha recordado que "antes de un incendio siempre hay trabajo preventivo que realizar", como la creación de cortafuegos, "artificiales con maquinaria y azada, o naturales mediante actividades agrarias". Así, "si no hay operativos suficientes para mantener a raya el fuego en el núcleo urbano, ¿cómo vamos a pedir a los escasos bomberos que acudan a los montes para su limpieza?", se ha preguntado.

Por ello, el concejal socialista pedirá en la próxima comisión de Seguridad, además del aumento de plantilla, "la inmediata renovación de infraestructura, vehículos y medios logísticos disponibles para el Real Cuerpo de Bomberos", además de "un plan plurianual de inversiones útil y eficaz, junto a una hoja de ruta clara que garantice su ejecución y no quede en meras promesas", ya que el conflicto entre este cuerpo municipal y el equipo de gobierno del PP "está enquistado desde hace más de ocho años", ha zanjado Salvador Trujillo.