Sánchez y Montero abrirán el curso electoral andaluz en Málaga el día 14

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, tienen previsto compartir un acto público el 14 de septiembre en Málaga, que se realizará así al inicio de un curso político que será electoral en Andalucía, donde los próximos comicios autonómicos deberían celebrarse en torno a junio de 2026, cuatro años después de los anteriores.

Fuentes del PSOE andaluz consultadas por Europa Press han confirmado que Sánchez y Montero tienen previsto compartir ese acto en el Pabellón de Deportes de la Universidad de Málaga, en el número 39 del Boulevar Louis Pasteur, a partir de las 11.30 horas.

El cartel del acto, compartido por el PSOE de Málaga en redes sociales, cuenta con el lema ‘El cambio en marcha’, que el PSOE andaluz abandera de cara a los próximos comicios andaluces, con la vista puesta en el objetivo de recuperar el Gobierno de la Junta del que salió en enero de 2019.

María Jesús Montero es formalmente, desde el pasado mes de junio, la candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía de cara a dichos comicios autonómicos, que aún no tienen fecha, si bien el presidente del Gobierno andaluz y del PP-A, Juanma Moreno, que es el competente para convocarlos, ha expresado en reiteradas ocasiones su intención de agotar la legislatura, en la que cuenta con mayoría absoluta tras la victoria que logró en las elecciones del 19 de junio de 2022.

De esta manera, la fecha de las elecciones andaluzas se situaría en la próxima primavera, y coincidiría en año con los comicios también pendientes de celebrarse en Castilla y León, cuyos ciudadanos acudieron por última vez a las urnas en una cita autonómica en febrero de 2022.

El PSOE, en «modo campaña»

La dirección del PSOE-A anunciaba al inicio de esta semana, y justo a la vuelta de las vacaciones de agosto, que el partido se activaba ya en «modo campaña» de cara a presentar su «alternativa» a las próximas elecciones andaluzas, y en esa línea tiene previsto celebrar este viernes, 5 de septiembre, una reunión de su Interparlamentaria presidida por su líder y candidata, María Jesús Montero.

La también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda mantiene mientras tanto dichos cargos en el Ejecutivo central, desde los que ella misma defiende que trabaja por Andalucía, y que entiende que puede compaginar con sus responsabilidades al frente del PSOE andaluz mientras no estén convocadas las elecciones autonómicas.

El secretario de Comunicación Política y Formación del PSOE-A, Fernando López Gil, respaldaba este posicionamiento de Montero el pasado lunes también a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la sede regional del partido, en Sevilla, en la que argumentó que esa simultaneidad de cargos es algo «beneficioso» para los socialistas andaluces, que entienden que contar de líder con «la mujer con más poder de este país» actualmente es «una garantía para Andalucía y el PSOE de Andalucía», y «lo único que hace es fortalecer» al partido.

Andalucía ha sido durante la mayor parte de la historia de su autonomía un bastión electoral para el PSOE-A, que gobernó la Junta entre 1982 y enero de 2019, cuando los socialistas, entonces liderados en la comunidad por Susana Díaz, salieron por primera vez del Ejecutivo autonómico pese a haber ganado en votos y escaños.