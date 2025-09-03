Estos son los 13 mejores bares de Málaga para tapear "sin turistas", según las expertos en viajes: "Conservan toda su esencia"

La excelencia gastronómica de Málaga ha situado a la provincia como uno de los destinos imprescindibles que visitar no solo por la belleza de su patrimonio, costa y paisajes, sino por la exquisitez de sus bocados. Y entre los innumerables bares y restaurantes con los que cuenta su capital, los expertos en viajes de la prestigiosa revista 'National Geographic' han seleccionado los establecimientos ideales que, además, están exentos de la masificación turística que padece gran parte del territorio: "Son perfectos para tapear sin turistas".

"Son sitios familiares de mesas bien vestidas y barras agradables", ha recalcado la publicación sobre estos entornos que ofrecen los "secretos gastronómicos mejor guardados de Málaga" que incluyen desde sus reconocidos espetos hasta el lomo con manteca.

Entre los negocios que aún mantienen la "esencia boquerona" de Málaga, la revista destaca el restaurante Las Palmeras, situada en el paseo marítimo el Pedregal, en Pedregalejo, donde se puede disfrutar de "buena comida y de sana convivencia".

Los bares de "referencia" en los que tapear sin turistas en Málaga

En la lista de los mejores bares de Málaga que aún se mantienen alejados de la masificación se incluye también La Recaleta, un restaurante situado en la avenida Salvador Allende, en la playa del Candado, calificado por 'National Geographic' como "otro destino con mimbres a convertirse en referencia". "El buen hacer de los creadores del marbellí La Milla mantienen el tono del producto y las frituras medidas", añade.

Para quienes prefieran degustar una buena paella, la revista aconseja visitar el restaurante María de la avenida del Pintor Joaquín Sorolla, una "referencia imprescindible" que cuenta con una sala que lleva "la voz cantante" y una pequeña barra donde "alternar antes de pasar al salón".

En este listado de los imprescindibles culinarios de Málaga, 'National Geographic' escoge uno de los principales emblemas de la capital, el Mercado de Atarazanas y, en especial, su bar, que ofrece "tapas desde antes del mediodía, acompañándolas de buenas frituras de pescado y marisco".

'National Geographic' destaca el "marisco de calidad" y el ambiente familiar de estos bares de Málaga

Además, destaca también la Marisquería Jacinto, situado en la avenida del Obispo Ángel Herrera Oria, un negocio en el que desfilan "los frutos del mar andaluz", como la quisquilla o la concha fina. Y poniendo el punto de mira en los Montes de Málaga, la revista ha indicado que el "saber hacer andaluz" se encuentra en lugares como el bar Fuente de la Reina, localizado en el Camino del Colmenar.

"Es una antigua venta donde se borda el lomo en manteca sobre manteles de papel", añaden los expertos. Además, aconsejan visitar la Taberna de Mike Palmer, situado en el Club Hípico El Pinar, un negocio que permite disfrutar de los mejores sabores "con vistas y sin prisas".

Y, junto con este, 'National Geographic' recalca el restaurante Vicen-Playa, localizado en la calle Pacífico de la Carretera de Cádiz, convertido en otro de los "sabrosos epicentros" del marisco fresco y las frituras "bien medidas".

"Málaga hace convivir restaurantes céntricos que, sin embargo, siguen poblados por los locales con alternativas más contemporáneas en las que los acentos se entremezclan", así define la publicación uno de los referentes gastronómicos de Ciudad-Jardín, la Marisquería El Cateto, situado en la calle Pedro de Lobo, donde se puede degustar "marisco de calidad con ambiente familiar". "Pepe Rojas y Nieves Ortiz se las ingenian para traer lo mejor de la lonja cada día a esta ‘periferia’ malacitana", han añadido.

Los bares que "marcan" el tapeo local de Málaga

En su ránking, 'National Geographic' no ha querido olvidarse de los establecimientos que "llevan marcando el paso del tapeo local desde hace décadas", como la Marisquería Casa Vicente, de la calle Comisario, donde se "bordan los boquerones, las frituras y la cerveza fría", o el Mesón Santiago Sedeño, en calle Correo Viejo, que ofrece "precios comedidos y buen producto donde los boquerones fritos son toda una institución".

Y para completar este listado, los expertos resaltan la que consideran otra "casa icónica" de la gastronomía malagueña, el Mesón Antonio de la calle Fernando de Lesseps, que sirve "espléndidos boquerones e, incluso, un rabo de toro impresionante", así como el Mesón Mariano de la calle Granados, que "brilla con luz propia" con su alcachofa, sus gambas al ajillo y por su cabrito asado.