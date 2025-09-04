Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UMA

Un total de 61 nacionalidades componen el cupo internacional de alumnado de la UMA del curso 2025-26

Dos jornadas asesoran sobre los servicios de la institución a más de 1.700 estudiantes foráneos que pasarán por las aulas

La UMA, a través del Vicerrectorado de Movilidad y Proyectos Internacionales, ha organizado dos jornadas de bienvenida al alumnado foráneo que recibirá en este curso 2025-26, en el que está previsto que acudan un total de 1.734 estudiantes

La UMA, a través del Vicerrectorado de Movilidad y Proyectos Internacionales, ha organizado dos jornadas de bienvenida al alumnado foráneo que recibirá en este curso 2025-26, en el que está previsto que acudan un total de 1.734 estudiantes / UMA

La Opinión

Málaga

La Universidad de Málaga (UMA) acoge este curso 2025/26 a 1.734 estudiantes de 61 nacionalidades distintas durante el primer y segundo semestre.

A través del Vicerrectorado de Movilidad y Proyectos Internacionales, ha organizado dos jornadas de bienvenida al alumnado foráneo.

Ha habido una primera cita orientada a los estudiantes con menos destrezas lingüísticas en español y una segunda destinada a los que dominan un poco el idioma. Ambas se han llevado a cabo en el salón de Actos de las ETSI de Informática y Telecomunicación.

Predominio de europeos

Las jornadas han reunido a estudiantes de 61 nacionalidades. La mayoría de los alumnos que opta por realizar su intercambio internacional en la UMA proceden de Europa, destacando como países de origen Italia, Alemania, Francia y Polonia.

En lo que respecta a países de fuera de la Unión Europea, la UMA es especialmente popular entre estudiantes de Reino Unidos, Corea del Sur, México y Chile.

El principal objetivo de estas reuniones informativas es facilitar información que favorezca su integración en la Universidad y en la ciudad de Málaga.

Las recepciones estuvieron presididas por el vicerrector de Movilidad y Proyectos Internacionales, Enrique Nava; la vicerrectora adjunta de Movilidad Internacional, Beatriz Blázquez; la coordinadora de Movilidad Estudiantil internacional, Magdalena de la Chica y personal de distintos servicios, como Deportes, Estudiantes o UMA International Hub.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Abre en Málaga la primera cafetería de España donde todo es sin azúcar
  2. Así es el conocido chiringuito de Málaga que se ha convertido en el favorito de los famosos: allí acuden desde la reina Sofía a C. Tangana
  3. Declarados dos incendios este lunes en Málaga: en el Monte Coronado y en Benalmádena
  4. Málaga comienza septiembre diciendo adiós al calor: así cambiará el tiempo
  5. Estos son los 13 mejores bares de Málaga para tapear 'sin turistas', según las expertos en viajes: 'Conservan toda su esencia
  6. El ‘distrito 12’ de Málaga: 9.000 viviendas y casi 100.000 coches en hora punta
  7. Este es el plato típico de Málaga que casi nadie conoce y se está perdiendo: 'Lo hacían nuestros abuelos
  8. Plaza Mayor se convierte en un escenario apocalíptico con la llegada de la 'Survival Zombie' a Málaga

La UMA recibe a estudiantes de 61 nacionalidades este curso

La UMA recibe a estudiantes de 61 nacionalidades este curso

Vuelta al cole y a los gimnasios: septiembre impulsa las inscripciones en Málaga

Vuelta al cole y a los gimnasios: septiembre impulsa las inscripciones en Málaga

Dos detenidos al caer un narcopiso donde se vendían drogas y se consumían

Dos detenidos al caer un narcopiso donde se vendían drogas y se consumían

Pulsó el botón antipánico y no funcionó: nueva agresión a una médica del Hospital Clínico de Málaga

Pulsó el botón antipánico y no funcionó: nueva agresión a una médica del Hospital Clínico de Málaga

El tercer hospital de Málaga, aún sin fecha para las obras

El tercer hospital de Málaga, aún sin fecha para las obras

Este es el restaurante de Málaga que Antonio Banderas califica como un "sueño gastronómico": "Qué bien se está aquí"

Este es el restaurante de Málaga que Antonio Banderas califica como un "sueño gastronómico": "Qué bien se está aquí"

Málaga acogerá una conferencia europea de mujeres ucranianas

Málaga acogerá una conferencia europea de mujeres ucranianas

Metro de Málaga: ¿Cuándo volverá a la normalidad la calle Hilera?

Metro de Málaga: ¿Cuándo volverá a la normalidad la calle Hilera?
Tracking Pixel Contents