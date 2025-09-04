UMA
Un total de 61 nacionalidades componen el cupo internacional de alumnado de la UMA del curso 2025-26
Dos jornadas asesoran sobre los servicios de la institución a más de 1.700 estudiantes foráneos que pasarán por las aulas
La Opinión
La Universidad de Málaga (UMA) acoge este curso 2025/26 a 1.734 estudiantes de 61 nacionalidades distintas durante el primer y segundo semestre.
A través del Vicerrectorado de Movilidad y Proyectos Internacionales, ha organizado dos jornadas de bienvenida al alumnado foráneo.
Ha habido una primera cita orientada a los estudiantes con menos destrezas lingüísticas en español y una segunda destinada a los que dominan un poco el idioma. Ambas se han llevado a cabo en el salón de Actos de las ETSI de Informática y Telecomunicación.
Predominio de europeos
Las jornadas han reunido a estudiantes de 61 nacionalidades. La mayoría de los alumnos que opta por realizar su intercambio internacional en la UMA proceden de Europa, destacando como países de origen Italia, Alemania, Francia y Polonia.
En lo que respecta a países de fuera de la Unión Europea, la UMA es especialmente popular entre estudiantes de Reino Unidos, Corea del Sur, México y Chile.
El principal objetivo de estas reuniones informativas es facilitar información que favorezca su integración en la Universidad y en la ciudad de Málaga.
Las recepciones estuvieron presididas por el vicerrector de Movilidad y Proyectos Internacionales, Enrique Nava; la vicerrectora adjunta de Movilidad Internacional, Beatriz Blázquez; la coordinadora de Movilidad Estudiantil internacional, Magdalena de la Chica y personal de distintos servicios, como Deportes, Estudiantes o UMA International Hub.
