Pulsó el botón antipánico y no funcionó: nueva agresión a una médica del Hospital Clínico de Málaga

Málaga registra un nuevo episodio de violencia contra un sanitario. En esta ocasión, la víctima ha sido una médica del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga (El Clínico) que fue insultada, amenazada y hasta casi agredida físicamente por los familiares de una paciente.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de agosto. Según relata el Sindicato Médico de Málaga (SMM), la profesional, cumpliendo con los protocolos de seguridad y acompañamiento del centro, les indicó amablemente que solo uno de sus acompañantes podía permanecer en la consulta.

Sin embargo, los familiares reaccionaron de forma agresiva y uno de ellos llegó a levantar la mano en “un amago” de agredir físicamente a la médica, a la que también desprecio por su juventud.

El botón no funcionó

La doctora, como no podía abandonar la consulta porque la única puerta de salida estaba bloqueada por la camilla y los acompañantes, pulsó el botón antipánico varias veces para solicitar ayuda, pero “este no funcionó”, según denuncia el Sindicato Médico de Málaga, que destaca que fue un celador que pasaba por la puerta de la consulta el que se percató de la situación y avisó a los vigilantes de seguridad.

Según explica el SMM, esta medida de alerta no realizó su función porque “desde hace semanas fallaba y, en lugar de repararla, optaron por desconectar el botón, poniendo en serio peligro la integridad física de los profesionales sanitarios que trabajan en esa consulta a diario”.

Concentración

Ante este escenario, el Sindicato Médico de Málaga ha organizado, una vez más, una nueva concentración este jueves 4 de agosto en la entrada del servicio de Urgencias del Hospital Clínico. No obstante, en esta ocasión no solo ha sido convocada para mostrar su repulsa a esta última agresión, sino también para denunciar la “negligencia institucional”, que ha permitido que estas medidas de seguridad fallen.

De hecho, esta misma mañana el SMM ha sido informado de que se habían producido dos agresiones más, una ayer miércoles y otra este jueves, minutos antes de la concentración. Sumando estos últimos casos, asciende a 37 el número total agresiones contra médicos que se han producido en la provincia este 2025, según las cifras del sindicato, que advierte que en lo que va de año ya se ha superado el total de casos de violencia física y verbal que se contabilizaron durante todo el año 2024, que fueron 30.

“Es lamentable que el número de agresiones no pare de aumentar”, ha afirmado Diego Villaespesa, delegado del SMM en el Hospital Clínico. “Y, aunque es evidente que la falta de medios condiciona las expectativas de la ciudadanía, lo que es impresentable es que el propio SAS utilice como parapeto o como escudo a los facultativos, sobre todo, teniendo en cuenta que no está cumpliendo bajo ningún concepto las medidas de protección a estos facultativos”, añade el delegado, haciendo alusión, al botón antipánico que no funcionó.

Incumplimiento de medidas

A raíz de esta situación, el SMM ha emitido un comunicado en el que denuncia una “total dejación de funciones” por parte de la Dirección Gerencia y de la Dirección Económico-Administrativa del centro hospitalario, a las que pide su “dimisión inmediata” por su “falta de responsabilidad y protección con sus trabajadores una vez más”.

Critican que se permita el incumplimiento del protocolo de entrada y acompañamiento de pacientes en Urgencias y que las consultas del servicio solo cuenten con una puerta, pese a que la Escuela Andaluza de Salud Pública y la normativa de espacios asistenciales del Sistema Sanitario Público Andaluz establecen la necesidad de contar con dos accesos (entrada y salida) por motivos de seguridad.

También les recriminan que se ignoren las indicaciones del inspector de trabajo de diciembre de 2024, que exigió la instalación de una segunda puerta en las consultas para garantizar vías de escape seguras, así como que permitan que sistemas de seguridad básicos, como el botón antipánico, “se desconecten y permanezcan sin reparación”.

Respuesta de Salud

Tras el comunicado emitido por el SMM, desde la Delegación de Salud en Málaga han recordado que el tránsito de personas tanto por la entrada principal como por el Patio Azul y las Urgencias “se lleva a cabo de manera controlada para mejorar en lo posible las condiciones de seguridad tanto de usuarios como de profesionales”.

Asimismo, han explicado que, “con vistas a mejorar las condiciones de seguridad del centro”, en los últimos meses se ha procedido a la restricción del paso por las áreas quirúrgicas y de urgencias. En cuanto a la última agresión sufrida por una de las profesionales del centro, la dirección ha querido expresar su “más profunda repulsa por lo ocurrido” y ha informado de que continuará trabajando para evitar que se produzca este tipo de actuaciones.