Casa Mira cierra a uno de sus locales en el Centro de Málaga

Según Taste Atlas, está entre las 100 heladerías más icónicas del mundo y es la sexta más longeva del ranking

Casa Mira echa el cierre a uno de sus locales.

Casa Mira echa el cierre a uno de sus locales. / C.L

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Casa Mira echa el cierre a uno de sus locales en el Centro de Málaga. La heladería más longeva de la ciudad ha cerrado su establecimiento ubicado en la calle Andrés Pérez.

Un cierre que se debe a la venta del edificio a otros propietarios. Este edificio, colindante con la Casa Invisible, data del siglo XIX y era la antigua casa de los padres de Fernando Mira, dueño de la heladería. En 2015 decidieron abrir su negocio heladero en el bajo de la calle Andrés Pérez, un local que rinde homenaje a su historia familiar.

Casa Mira es considerada la heladería más antigua de Málaga, con más de 130 años de historia. Según Taste Atlas, está entre las 100 heladerías más icónicas del mundo y es la sexta más longeva del ranking.

Un emblema malagueño

La historia de Casa Mira se remonta a 1890, cuando Severino Mira Cortés llegó a Málaga desde Jijona para vender turrón, estableciéndose en distintos puntos de España para dedicarse a la fabricación de este producto y muchos otros que consiguieron darle la fama.

Con 135 años de historia, Casa Mira sigue cautivando a malagueños y foráneos con su famoso helado de turrón, emblema del lugar, que destaca por su sabor y legado, junto con otros sabores tradicionales y una carta creativa (unos 40 sabores según la temporada).

Actualmente, la gerencia está bajo la dirección de la cuarta generación de los Mira. Fernando Mira Monerris dirige dos heladerías en la ciudad: la del Compás de la Victoria y la de Plaza Pío XII (Carranque).

Noticias relacionadas y más

Otra rama familiar, liderada por Andrés e Ignacio Mira, gestiona la heladería situada en la calle Larios, considerada la más reconocida y emblemática por su tradición y localización.

