Un 'influencer' madrileño alaba la gastronomía de Málaga: "Es la provincia con los mejores restaurantes"

Pablo Cabezali, el creador de contenido madrileño que se encuentra tras el perfil 'Cenando con Pablo', que acumula casi un millón de seguidores, se ha convertido en una auténtica institución del buen comer y de la búsqueda de los mejores sabores que esconden los bares y restaurantes de todos los rincones del planeta. Un recorrido que le ha llevado a visitar Málaga, la que considera "la provincia en la que hay más nivel de restaurantes".

Así lo ha explicado en una entrevista con el creador malagueño 'Gordohomologado', en el Cabezali ha mostrado sus imprescindibles de Málaga y los establecimientos que cualquier amante del buen comer debe visitar: "Es la provincia con los mejores restaurantes".

La pega que este creador de contenido le pone a la gastronomía malagueña

El único aspecto que el 'influencer' echa en falta en la provincia son más negocios especializados en carne, ya que ha afirmado que "no hay quizás tantos sitios así". "Aunque tienes el Asador Iñaki o el Asador Otola-Cortijo La Herradura, por ponerte un ejemplo, pero en el resto, Málaga está muy equilibrada y hay que ir más allá de las carnes", ha señalado.

Cuestionado por si a Málaga "le sobran" establecimientos dedicados a un mismo producto, como el pescado, el creador de contenido ha sido rotundo: "No le sobra nada, si hay es porque funciona y, si no, pues dejará de estar". "¿Qué te voy a decir? ¿Que sobran espetos? No, porque me cargo mi vida, me matan", ha asegurado entre risas el 'influencer'.

Los restaurantes de Málaga favoritos de este 'influencer' malagueño

Sobre los platos que más le han sorprendido durante sus visitas a la provincia, Cabezali ha señalado la ensaladilla rusa de Dani Carnero, de La Cosmopolita Malagueña, de la que ha afirmado que es "espectacular". Junto a esta, ha recomendado la ensaladilla de Taró Restaurante, que "lo hacen con melva y gamba", y la de La Taberna de Mike Palmer, que está "muy buena".

En cuanto a los negocios que espera que se hagan con su primera estrella Michelín en la próxima gala de los premios, que se celebrará en Málaga, el creador de contenido ha asegurado: "Me molaría que lo consiguiera Palodú, porque comí muy rico y lo llevan peleando, así que son merecedores".

Pero estos no son los únicos establecimientos de los que Pablo Cabezali guarda un gran recuerdo y espera volver, sino que a estos se suma el restaurante Chinchín Puerto, donde se "podía pedir poca cantidad de todo y me acuerdo de que las quisquillas te las hacían cocidas, a la plancha, en crudo y en papillote". Así, el 'influencer' se ha deshecho en halagos hacia la cocina malagueña, que define como "brutal" y que espera seguir descubrimiento en sus próximos viajes.