Seguridad
Casi 30.000 llamadas a Policía Local y Bomberos en un año en Málaga: esta es la empresa que gestionará los avisos
Un grupo multiservicios se hace con el contrato, con una duración de un año, por un importe de 1,4 millones de euros
Los efectivos de la Policía Local y Bomberos recibieron el año pasado cerca de 30.000 llamadas de ciudadanos solicitando sus servicios. El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado ahora a Grupo Eulen la gestión y canalización de estos avisos, incluidos los dirigidos a Protección Civil.
En concreto, gestionarán todas las solicitudes telefónicas de cualquiera de los Servicios Municipales de Prevención, Urgencias y Emergencias de Extinción de Incendios y Salvamento junto a la Policía Local que se realicen a través de las líneas municipales.
Hay que recordar que el 080 es para alertar a los Bomberos y el 092 a la Policía Local, junto al 112, que es el eléfono único de emergencias europeo de la Junta de Andalucía. Todas las llamadas entrantes a través de estas líneas se gestionarán a través de la plataforma tecnológica que hay instalada ya y disponible en el Centro Municipal de Emergencias (CME)del Ayuntamiento de Málaga.
Atender Whatsapp y redes sociales
Más allá de la gestión telefónica, la adjudicataria deberá atender también aquellas solicitudes que lleguen mediante otros medios y canales de comunicación, como el correo electrónico, el teléfono de quejas y sugerencias, aplicaciones, Whatsapp, Telegram e incluso redes sociales.
Por otro lado, también se le asignarán otras funciones como es la facilitación de información al Servicio de Prensa Municipal del Ayuntamiento de Málaga o para la elaboración de campañas de prevención o avisos a la población, entre otras funciones.
Perfil de los profesionales
Los profesionales que trabajen en el Centro Municipal de Emergencias atendiendo las llamadas deberán tener una voz, tono y dicción adecuada; tener la capacidad de "mantener la serenidad en situaciones de estrés"; tener un nivel de mecanografía con 150 pulsaciones mínimo por minuto; conocimiento de inglés y francés hablado y escrito, al menos de un trabajador durante las 24 horas todos los días del año; conocimiento del callejero de Málaga y conocimientos básicos sobre la Administración Pública.
Deberán gestionar siete terminales operativos, seis para la gestión de llamadas y uno para la coordinación durante mañana y tarde, en horario de 7 a 23 horas. Durante la noche, en horario de 23 horas a siete horas, habrá seis terminales operativos, cinco para gestión de llamadas y uno para la coordinación.
En 2024, las llamadas solicitando servicios a la Policía Local alcanzaron las 23.204 mientras que en el caso de Bomberos fueron 3.998.
