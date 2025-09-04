Casi 30.000 llamadas a Policía Local y Bomberos en un año en Málaga: esta es la empresa que gestionará los avisos

Los efectivos de la Policía Local y Bomberos recibieron el año pasado cerca de 30.000 llamadas de ciudadanos solicitando sus servicios. El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado ahora a Grupo Eulen la gestión y canalización de estos avisos, incluidos los dirigidos a Protección Civil.

En concreto, gestionarán todas las solicitudes telefónicas de cualquiera de los Servicios Municipales de Prevención, Urgencias y Emergencias de Extinción de Incendios y Salvamento junto a la Policía Local que se realicen a través de las líneas municipales.

Hay que recordar que el 080 es para alertar a los Bomberos y el 092 a la Policía Local, junto al 112, que es el eléfono único de emergencias europeo de la Junta de Andalucía. Todas las llamadas entrantes a través de estas líneas se gestionarán a través de la plataforma tecnológica que hay instalada ya y disponible en el Centro Municipal de Emergencias (CME)del Ayuntamiento de Málaga.

Atender Whatsapp y redes sociales

Más allá de la gestión telefónica, la adjudicataria deberá atender también aquellas solicitudes que lleguen mediante otros medios y canales de comunicación, como el correo electrónico, el teléfono de quejas y sugerencias, aplicaciones, Whatsapp, Telegram e incluso redes sociales.

Por otro lado, también se le asignarán otras funciones como es la facilitación de información al Servicio de Prensa Municipal del Ayuntamiento de Málaga o para la elaboración de campañas de prevención o avisos a la población, entre otras funciones.

Agentes de la Policía Local en el Cortijo de Torres / Francis Silva

Perfil de los profesionales

Los profesionales que trabajen en el Centro Municipal de Emergencias atendiendo las llamadas deberán tener una voz, tono y dicción adecuada; tener la capacidad de "mantener la serenidad en situaciones de estrés"; tener un nivel de mecanografía con 150 pulsaciones mínimo por minuto; conocimiento de inglés y francés hablado y escrito, al menos de un trabajador durante las 24 horas todos los días del año; conocimiento del callejero de Málaga y conocimientos básicos sobre la Administración Pública.

Deberán gestionar siete terminales operativos, seis para la gestión de llamadas y uno para la coordinación durante mañana y tarde, en horario de 7 a 23 horas. Durante la noche, en horario de 23 horas a siete horas, habrá seis terminales operativos, cinco para gestión de llamadas y uno para la coordinación.

En 2024, las llamadas solicitando servicios a la Policía Local alcanzaron las 23.204 mientras que en el caso de Bomberos fueron 3.998.