Convocatoria
Málaga acogerá una conferencia europea de mujeres ucranianas
El acto, al que asistirán 70 delegadas procedentes de 17 países, se celebrará en la Tabacalera los días 19 y 20 de septiembre
Málaga acogerá los días 19 y 20 de septiembre la Conferencia Europea de la Federación Mundial de Organizaciones de Mujeres Ucranianas (WFUWO), en coordinación con la Asociación Casa Ucrania de Andalucía.
El acto, bajo el lema «La voz de las mujeres ucranianas del mundo por Ucrania: abogacía, verdad, unidad», se celebrará en el modulo 3 del complejo de la Tabacalera y arrancará el día 19 a las 17:30.
Según ha informado la Asociación Casa Ucrania de Andalucía, el evento contará con la participación de más de 70 delegadas procedentes de 17 países, incluyendo presidentas de organizaciones de mujeres ucranianas y activistas de la diáspora «que trabajan incansablemente en apoyo a Ucrania en el actual contexto de guerra».
En el programa se incluye la celebración de tres mesas redondas que reflexionarán sobre las siguientes temáticas:Abogacía de Ucrania en el mundo: la experiencia de WFUWO ante los desafíos actuales; la verdad como arma: la labor de WFUWO contra la desinformación y el camino de la unidad: el movimiento femenino de la diáspora ucraniana ayer,hoy y mañana.
- Abre en Málaga la primera cafetería de España donde todo es sin azúcar
- Así es el conocido chiringuito de Málaga que se ha convertido en el favorito de los famosos: allí acuden desde la reina Sofía a C. Tangana
- El ‘distrito 12’ de Málaga: 9.000 viviendas y casi 100.000 coches en hora punta
- Declarados dos incendios este lunes en Málaga: en el Monte Coronado y en Benalmádena
- Málaga comienza septiembre diciendo adiós al calor: así cambiará el tiempo
- Este es el plato típico de Málaga que casi nadie conoce y se está perdiendo: 'Lo hacían nuestros abuelos
- Cuenta atrás para que la Zona de Bajas Emisiones de Málaga empiece a multar
- El centro de ciberseguridad de Google en Málaga recuerda el primer virus de la historia y expone los disquetes originales