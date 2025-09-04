Málaga acogerá una conferencia europea de mujeres ucranianas

Málaga acogerá los días 19 y 20 de septiembre la Conferencia Europea de la Federación Mundial de Organizaciones de Mujeres Ucranianas (WFUWO), en coordinación con la Asociación Casa Ucrania de Andalucía.

El acto, bajo el lema «La voz de las mujeres ucranianas del mundo por Ucrania: abogacía, verdad, unidad», se celebrará en el modulo 3 del complejo de la Tabacalera y arrancará el día 19 a las 17:30.

Según ha informado la Asociación Casa Ucrania de Andalucía, el evento contará con la participación de más de 70 delegadas procedentes de 17 países, incluyendo presidentas de organizaciones de mujeres ucranianas y activistas de la diáspora «que trabajan incansablemente en apoyo a Ucrania en el actual contexto de guerra».

En el programa se incluye la celebración de tres mesas redondas que reflexionarán sobre las siguientes temáticas:Abogacía de Ucrania en el mundo: la experiencia de WFUWO ante los desafíos actuales; la verdad como arma: la labor de WFUWO contra la desinformación y el camino de la unidad: el movimiento femenino de la diáspora ucraniana ayer,hoy y mañana.