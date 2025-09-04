Málaga es una de las ciudades de España en la que más personas compiten por el alquiler de una habitación

Málaga capital registró 38 contactos de media por cada habitación en alquiler anunciada en el portal inmobiliario Idealista, cifra que la sitúa por encima de la media nacional, que es de 22 personas interesdas por anuncio. Los datos corresponden al segundo trimestre del año. Según ha apuntado Idealista este jueves, los elevados precios y la "enorme" competencia para acceder a una vivienda en alquiler sigue provocando que cada vez más personas opten por vivir en una habitación.

En todo caso, Málaga presenta, por ejemplo, una reducción inernual del 19% en cuanto al número de interesados por cada anuncio, ya que en el segundo trimestre de 2024 la cifa alcanzaba los 47.

Palma es de Mallorca, con 65 contactos por cada habitación en alquiler anunciada en Idealista, la ciudad de España que más competencia registró a lo largo del segundo trimestre del año. Pese a ello, es también es una de las ciudades en las que la demanda de las habitaciones ha caído de forma más significativa respecto al mismo periodo de 2024, cuando cada anuncio recibió 91 interesados (-28%).

Le siguen, en cuanto a número de interesados por anuncio en Idealista, las ciudades de San Sebastián (62), Tarragona (46), Vitoria (39), Girona (39), el mencionado caso de Málaga (38), Lleida (35), Bilbao (35) y Cádiz (30), entre otras que también superan el promedio estatal. En Barcelona la demanda se sitúa justo en la media, con 22 contactos por anuncio, mientras que en Madrid baja hasta los 20.

Evolución del mercado

En términos nacionales, el número de personas interesadas en cada habitación anunciada en Idealista ha caído un 2%, aunque en 34 capitales el crecimiento es positivo. La mayor subida se ha dado en Logroño (114%), seguida de Sevilla (48%) y Alicante (8%).

Los mercados más dinámicos han visto reducida la competencia. En San Sebastián el descenso ha sido del 3%, en Bilbao del 10%, en Madrid del 13%, en Málaga del 19% y en Palma, Barcelona y Valencia del 28%, según este portal.