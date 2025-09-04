Metro de Málaga: ¿Cuándo volverá a la normalidad la calle Hilera?

Con la ejecución de los muros pantalla casi terminada y las obras del metro de Málaga al 60% de ejecución, los vecinos de la calle Hilera y alrededores aguardan con ansia la reapertura de esta vía, que prácticamente sirve de conexión entre tres distritos, Centro, Bailén-Miraflores y Cruz de Humilladero.

Para ello, habrá que acometer la reurbanización de la calle, reponer aceras y reestablecer el tráfico, un trabajo que empezará en el primer trimestre de 2026 y que requerirá prácticamente todo el año, según las estimaciones del gerente de la obra de prolongación del metro, Mario García.

No obstante, para alivio de los residentes, a medida que avancen los trabajos, se irán haciendo aperturas de forma progresiva, despejando las aceras para los peatones y abriendo carriles para la circulación de los vehículos, que en la actualidad solo pueden acceder desde las vías aledañas como Alonso de Palencia o Compositor Lehmberg hacia el Corte Inglés.

Para poder acometer las obras de reurbanización debe estar construida la losa de hormigón que cubre el futuro túnel del suburbano, una tarea que se está acometiendo ya en la calle Santa Elena junto a la escuela Adelfa y, desde ahí, se irá avanzando hacia la calle Armengual de la Mota.

Obras de la prolongación del Metro de Málaga al Hospital Civil / Álex Zea

"Iremos paulatinamente devolviendo calles, por ejemplo, una puede ser la conexión con Esperanto, en el momento que nosotros vayamos ampliando las losas. Sobre esas losas es sobre la que hacemos la urbanización", ha explicado García durante una visita a las obras de las consejeras de Fomento y Economía. "En cuanto vayamos avanzando con esa urbanización, iremos devolviendo al tráfico y también al uso público, como acerado y aparcamientos".

Eso sí, la conexión de Hilera no estará del todo puesta en servicio hasta que no finalicen los trabajos y la colocación de la losa en Armengual de la Mota, una intervención que se proyecta ya para finales del próximo año. "Pero sí que podremos ir devolviendo algunas zonas en el primer trimestre".

Esos trabajos de urbanización permitirán ver con mayor claridad la nueva estación de Hilera, que ya se deja ver junto al Adelfa, pero que no entrará en servicio hasta que culminen las obras del metro hasta el Hospital Civil en sus tres fases.

En obras el acceso a la futura estación Hilera del metro de Málaga. / AIM

Cortes en Martínez Maldonado

Esa apertura de Hilera se producirá prácticamente en paralelo con la llegada de la obra al cruce entre Eugenio Gross y Martínez Maldonado, que se corresponde ya con la segunda fase de la prolongación de la línea 2 del metro al Civil.

No habrá un corte total en este nudo de tráfico ya que siempre se mantendrá un carril habilitado hasta que la obra avance hacia Eugenio Gross. Además, se ha aumentado la capacidad de la rotonda de Las Chapas abriendo un tercer carril y cerrando la glorieta con el objetivo de que pueda absorber el incremento de tráfico que provocarán los desvíos obligados por la obra del suburbano malagueño.