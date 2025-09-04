La obra ‘dura’ del metro de Málaga, a las puertas de Martínez Maldonado

La obra ‘dura’ de la prolongación del metro al Hospital Civil toca ya a las puertas del entorno de una de las grandes arterias de Málaga como es Martínez Maldonado, con la previsión de que la pantalladora, la maquinaria estrella de la excavación, se instale a mediación de la calle Santa Elena para estar a pleno rendimiento a principios de octubre.

La ejecución de los muros pantalla, que son los que guían la posterior excavación del túnel, es una de las partes determinantes de esta obra pero también la “más molesta”, como ha reconocido la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que ha visitado las obras esta mañana acompañada de la consejera de Economía, Carolina España.

Gran parte de esa molestia se debe a que cada sección del muro pantalla que se empieza a ejecutar exige continuar los trabajos hasta su finalización por cuestiones de seguridad, lo que implica tener a la maquinaria pesada trabajando, en muchas ocasiones, hasta ya adentrada la noche.

En el caso de la primera fase de prolongación, la que recorre toda la calle Hilera desde El Corte Inglés hasta el inicio de Santa Elena, tiene ejecutadas al 98% esas pantallas, por lo que estos trabajos finalizaran a finales de este mes.

“Este mismo mes vamos a completar todas las pantallas entre Armengual de la Mota y la calle Hilera. Finalizamos así los trabajos más molestos para todos los vecinos”, ha avanzado Díaz, que se ha comprometido a empezar a recuperar las calles afectadas por la obra a principios de 2026.

Con este avanzado grado de desarrollo, la obra general de la primera fase se encuentra ya al 60% de ejecución, incluso con la futura estación de Hilera, la número 20 de toda la línea del suburbano malagueño.

Con respecto al 40% restante, incluye las obras de reurbanización de la calle Hilera y su apertura al tráfico, el fin de la construcción del acceso a la estación y la reposición de las zonas verdes, entre otras intervenciones, para culminar los trabajos contemplados en el presupuesto, que roza los 45 millones de euros y que está ejecutando la UTE Sando-Kerkros. De hecho, en la calle Santa Elena ya se han iniciado los trabajos para construir la lámina de hormigón que cubrirá el futuro túnel, aún por excavar.

Obras de la prolongación del Metro de Málaga al Hospital Civil / Álex Zea

Segunda y tercera fase

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, inauguró el pasado julio el inicio de las obras de la segunda fase del metro, que cubre el complejo cruce entre Martínez Maldonado y Eugenio Gross, aunque por ahora solo se han llevado a cabo trabajos previos como son los análisis topográficos y el reconocimiento de servicios afectados.

La afección a ese cruce llegará ya en el mes de octubre, como ya informó este periódico, aunque siempre se garantizará la circulación con un carril en ambas vías.

Este segundo tramo se adjudicó en abril con un presupuesto de 46,4 millones de euros a la UTE FCC -Eiffage Infraestructuras y Canteras de Almargen.

Obras de la prolongación del Metro de Málaga al Hospital Civil / Álex Zea

En cuanto a la adjudicación de las obras de la tercera fase, que discurrirá por Blas de Lezo hasta el entorno del Civil y el tercer hospital, la consejera estima que se produzca en “los primeros meses de 2026” tras analizar las 16 ofertas presentadas por hasta 40 empresas interesadas en hacerse con esta gran obra. "Creo que es muy buena noticia".

Estudio de viabilidad

En paralelo, el pasado 20 de agosto se inició la redacción del estudio de viabilidad que definirá la zona de la capital hacia dónde deben dirigirse las futuras ampliaciones del suburbano malagueño con mayor urgencia: El Palo-Rincón de la Victoria, Ciudad Jardín o el PTA.

La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía adjudicó el encargo a la UTE Grupo Typsa - ARCS Estudios por un importe de 706.000 euros y tiene un plazo de 17 meses.